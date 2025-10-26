Corporación de Asistencia Judicial alerta sobre móviles y páginas web que ofrecen asesorías utilizando la apariencia de los servicios del Estado

Usuarios en redes sociales han advertido la presencia de móviles, en distintos puntos de la Región Metropolitana, que ofrecen asesorías jurídicas utilizando los colores institucionales del Estado, aunque no se tratan de vehículos fiscales. Ante ello, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) remarcó que sus móviles siempre cuentan con el logo institucional correspondiente y que sus funcionarios en todo momento están debidamente identificados con credenciales. En la misma línea, la CAJ avisó de la existencia de páginas web de particulares que también ofrecen asesorías con los colores institucionales del Estado.

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), servicio de público que depende del Ministerio de Justicia y que ofrece asesoría especializada y gratuita, alertó sobre la presencia de móviles y páginas web que ofrecen sus servicios utilizando la apariencia de los organismos del Estado.

Esto en respuesta a advertencias que han realizado distintos usuarios en redes sociales, sobre móviles que se han visto en diferentes puntos de la Región Metropolitana, ofreciendo asesorías jurídicas utilizando los colores institucionales del Estado, aunque no se tratan de vehículos fiscales.

En particular, la usuaria de X @barista_nn publicó una fotografía en la que se ve un vehículo tipo van con los colores institucionales del Estado, ofreciendo los servicios de un abogado.

“Ese móvil de atención no pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que entrega orientación y asesoría jurídica gratuita en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes y la Antártica Chilena”, declararon al respecto desde la CAJ a The Clinic.

Cabe consignar que usuarios en redes sociales manifestaron haber visto móviles de aquel tipo en distintos puntos de la RM, como en Gran Avenida con Departamental, Recoleta con Zapadores o en otros puntos de comunas como El Bosque o San Bernardo.

Ante ello, desde la CAJ remarcaron que “nuestros móviles dicen ‘Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana’, cuentan con el logo del Servicio y sus funcionarios están debidamente identificado con sus credenciales institucionales”.

Chiquis, tengan ojito con este tipo de vehículos y/o espacios de "orientación legal" que, carentes de toda ética, usan los colores y gráficas similares a los servicios del Estado.

Le busqué el logo, casi hasta en el chasis, y nada.

Besitos, les tkm, que no les embauquen 💋 pic.twitter.com/9W6SAMpQtj — no, no se llama. (@barista_nn) October 22, 2025

Más allá del tema de los vehículos, desde la Corporación de Asistencia Judicial también alertaron sobre una situación similar en páginas web: “Hemos detectado la existencia de páginas web con los colores institucionales para dar a entender que son del Estado. No es así: la página de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana es www.cajmetro.cl“.

Cómo acceder a los servicios de la CAJ

Ante estas situaciones, desde la Corporación Asistencia Judicial llamaron a utilizar vías oficiales para acceder a sus servicios, especializados y gratuitos.

“Las personas que requieran de asesoría y orientación jurídica deben acercarse a nuestros centros, cuyas direcciones pueden encontrar en nuestra página web, llamarnos a la línea gratuita 800 02 5000 (martes y jueves) o escribirnos a nuestro formulario de atención web que también está disponible 24/7 en nuestro sitio web”, explicaron.

Por otro lado, desde la CAJ señalaron que “el Congreso despachó a Ley el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas y que unificará a las cuatro CAJS del país, y que prontamente el Presidente Gabriel Boric promulgará. De esta forma, el Ministerio de Justicia y el Gobierno refuerzan su compromiso de acercar la justicia a quienes no pueden procurarse un abogado o abogada para resolver sus dudas jurídicas”.