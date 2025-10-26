“Voy a estar agradecido el resto de mi vida”: el emotivo regreso de Patricio Toledo a la cancha del Claro Arena a un mes del infarto

El histórico arquero recibió un homenaje este domingo, en la previa del Clásico Universitario que terminó con triunfo 1-0 en favor de la UC. “Sé que los hice pasar un susto tremendo, pero afortunadamente estoy muy bien gracias a las oraciones, a las buenas vibras y a la fuerza que hizo todo el hincha de Católica y el hincha del fútbol para que yo tuviera esta segunda oportunidad", fue parte de lo que expresó.

Patricio Toledo, histórico arquero de Universidad Católica y de la selección chilena, volvió este domingo a la cancha del Claro Arena, a un mes de haber sufrido un infarto agudo al miocardio en ese mismo lugar, en el contexto del partido “Adiós Capitanes”.

Esta vez, el “Pato” Toledo ingresó a la cancha del Claro Arena, en la previa del Clásico Universitario que terminó con triunfo 1-0 en favor de la UC, para recibir un homenaje.

El exarquero de 63 años, ingresó junto a familiares a la cancha, para recibir una camiseta con la “1” de la UC como obsequio, así como también un caluroso aplauso por parte del público presente.

Posteriormente, el exseleccionado nacional se ubicó en la tribuna Sergio Livingstone para ver el compromiso. Desde dicho lugar celebró efusivamente el gol de Alfred Canales que le dio la victoria a los cruzados.

Sobre este regreso al Claro Arena, Toledo declaró lo siguiente en Radio ADN: “Estoy muy contento nuevamente de estar en mi nueva casa”.

Además, el histórico cruzado aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que le ha brindado la fanaticada de la UC, como también el hincha del fútbol en general.

“Sé que los hice pasar un susto tremendo, pero afortunadamente estoy muy bien gracias a las oraciones, a las buenas vibras y a la fuerza que hizo todo el hincha de Católica y el hincha del fútbol para que yo tuviera esta segunda oportunidad”, expresó.

“Voy a estar agradecido el resto de mi vida, que ojalá sea mucho para poder disfrutar a mis nietos”, remarcó.

Respecto al gesto del homenaje por parte de Cruzados, Toledo expresó que “agradezco a la Universidad Católica el hecho de haberme invitado. Me parece que es necesario que yo haga saber el agradecimiento como familia que tenemos por todo el cariño y el respeto que han demostrado para nosotros”.

El infarto de Patricio Toledo en el Claro Arena

Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre, cuando apenas iban 10 minutos del partido amistoso “Adiós Capitanes”, Patricio Toledo se desplomó súbitamente, debiendo recibir atención médica de urgencia en plena cancha.

En ese contexto, fueron clave los ejercicios de primeros auxilios que le brindaron jugadores como Gerardo Reinoso, Cristián Álvarez y Rodrigo Valenzuela, como también la rápida atención del cuerpo médico de la UC. Asimismo, fue fundamental el temprano ingreso de la ambulancia, vehículo que luego lo trasladó hasta la Clínica de la Universidad de Los Andes.

Fueron momentos de mucha tensión y angustia, hasta que el locutor del estadio entregó el parte médico oficial: Patricio Toledo había sufrido un infarto agudo al miocardio. A raíz de aquello, el exarquero tuvo que permanecer cinco días internado.