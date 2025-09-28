Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio: se encuentra estable y el “Adiós Capitanes” se reanudó en su homenaje

Cuando iban cerca de 10 minutos del partido de despedida de Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, el arquero de 63 años se desplomó y tuvo que recibir atención médica de inmediato. Tras los trabajos de primeros auxilios fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Momentos de profunda conmoción se vivieron en el Claro Arena. Cuando iban 10 minutos del partido amistoso “Adiós Capitanes”, el arquero Patricio Toledo se desplomó y tuvo que recibir atención médica de inmediato.

Posteriormente, y tras una espera cargada de angustia, Cruzados dio a conocer su parte médico oficial:

sufrió un infarto agudo al miocradio y fue reanimado exitosamente.

Toledo, de 63 años, estaba en el arco más cercano a la galería Mario Lepe, cuando sufrió este desplome.

Inmediatamente los otros jugadores presentes en cancha hicieron un círculo para cubrir a Toledo. Del mismo modo, el cuerpo médico de la UC ingresó al campo de juego para realizarle los trabajos de primeros auxilios.

Minutos después, “Pato” Toledo fue trasladado en ambulancia a la clínica UC Christus, ubicada en el sector de San Carlos de Apoquindo, a pocas cuadras del Claro Arena.

Cabe consignar que mientras Toledo era atendido, el público respondió con un respetuoso silencio. Y cuando la ambulancia inició su traslado, la hinchada reaccionó con un caluroso aplauso.

Entre los miles de hinchas presentes en el Claro Arena, se encuentra el Presidente Gabriel Boric, reconocido fanático cruzado.

“Pato” Toledo en el Claro Arena, en la previa del partido “Adiós Capitanes”. Foto: Cruzados

Ante estos hechos, Cruzados anunció al público presente en el Claro Arena la suspensión temporal del partido de despedida de los jugadores Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, a la espera del parte médico oficial de Patricio Toledo.

El partido se reanudó

Por altoparlante, Cruzados llamó al público al respeto y la paciencia, hasta poder hacer la entrega del parte médico oficial.

Fue Jaime Marchant, jefe de comunicaciones de Cruzados y locutor del Claro Arena, el encargado de entregar la esperada noticia: “Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocradio, fue reanimado exitosamente, y en este momento se encuentra estable en el servicio de urgencia, consciente y hablando. Pronto será sometido a un examen, un estudio de coroniografía”.

“La organización ha tomado todos los protocolos, los jugdores han decidido continuar este evento, en homenaje a Patricio Toledo”, agregó, ante lo que el público respondió con un efusivo aplauso y cánticos para el histórico arquero.