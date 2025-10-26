Eligen a las mejores cafeterías de Sudamérica: Holaste! de Puerto Natales alcanza el tercer lugar y hay 12 chilenas en el Top 100

En una ceremonia que se llevó a cabo en Bogotá, en el marco de la Expo Cafés de Colombia 2025, se dio a conocer el ranking en cuya elaboración estuvieron involucrados expertos y amantes del café. Para llegar a la lista final de 100 mejores, más 1.800 establecimientos fueron evaluados. En el caso de las cafeterías chilenas que se metieron en el top 100, es preciso destacar la amplia presencia de locales sureños.

Chile marcó importante presencia en el ranking de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, listado que se dio a conocer este sábado 25 de octubre, en una ceremonia que se llevó a cabo en Bogotá, en el el marco de la Expo Cafés de Colombia 2025.

Y es que Holaste! Specialty Coffee, establecimiento de la comuna de Puerto Natales, alcanzó el tercer lugar del ranking, siendo solamente superado por un local de Colombia y otro de Perú, ambos países de larga tradición cafetera.

Tropicalia Coffee de Bogotá se quedó con el primer lugar del listado, mientras que Kafi Wasi Café Tostaduría de Arequipa se ubicó en el segundo puesto.

Sumando el caso de Holaste! en lo más alto del listado, un total de 12 cafeterías chilenas aparecieron en este ranking, en cuya elaboración se vieron involucrados expertos y amantes del café.

Cabe señalar que para llegar a la lista final de 100 mejores, más 1.800 establecimientos fueron evaluados.

Las 12 cafeterías chilenas en el top 100 son las siguientes:

3. Holaste! Specialty Coffee (Puerto Natales)

10. Eco Mapu Coffer (Villarrica)

14. Wake Up Coffee Lab (Punta Arenas)

26. Café Local (Villarrica)

33. Café Micelio (Puerto Varas)

50. Café Folks (Puerto Varas)

57. Buho Nómada (Puerto Montt)

68. Primates Tostadores (Talca)

77. Artemisa Coffe / Cocktail Bar (Las Condes)

79. Eleganza Coffee Roaster (Melipeuco)

88. Café Black Mamba (Providencia)

99. Café Bauda (Castro)

En el caso de Holaste! Specialty Coffee es preciso consignar que en el ranking de las 100 mejores cafeterías del mundo, publicado en febrero de 2025, alcanzó el puesto 60. En dicha ocasión fue destacada como una “cafetería cálida y acogedora, que ofrece una excelente y variada selección de tostados de diferentes orígenes, preparados de la manera que prefieras, desde el clásico espresso hasta café de filtro y vertido”.

Así se eligen a las mejores cafeterías de Sudamérica y del mundo

“The World’s 100 Best Coffee Shops” es la instancia que organiza el listado de las mejores cafeterías, tanto a nivel mundial como regional.

Para elaborar sus listados, realiza una convocatoria abierta a amantes del café, como también una invitación a expertos en la materia.

En su página web explica que “los amantes del café de todo el mundo están invitados a votar en línea. Cada persona puede votar por su cafetería favorita según sus experiencias personales. La fase de votación pública estará abierta durante un periodo determinado, durante el cual los participantes podrán votar una vez por persona”.

También comenta que “un panel de reconocidos expertos en café de especialidad y profesionales de la industria también evaluará las cafeterías. Este panel estará compuesto por reconocidos baristas, tostadores y conocedores de café que evaluarán a los nominados según criterios predefinidos, como la calidad del café, la experiencia del barista y las prácticas de sostenibilidad”.

Asimismo, “The World’s 100 Best Coffee Shops” señala que “para equilibrar la opinión pública con las opiniones de los expertos, las puntuaciones finales se calcularán mediante un sistema ponderado. Los votos del público representarán el 30% de la puntuación final, mientras que las evaluaciones del panel de expertos contribuirán con el 70% restante”.

Los criterios de evaluación de este ranking son los siguientes: Calidad del café; expertise del bartista; servicio al cliente; innovación; ambiente y atmósfera; prácticas de sostenibilidad; calidad de alimentos y pastelería; y consistencia.