Casino de Viña del Mar deberá apagar las pantallas lumínicas de 12 de la noche a 7 de la mañana tras reclamo de vecino

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso protección presentado por un vecino que reclamó que la iluminación de las pantallas del casino afectan en diferentes ámbitos de la vida de los vecinos del sector. Ahora, el establecimiento tendrá que apagar sus pantallas durante la madrugada.

Tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se determinó que la sociedad Casino del Mar SA, a cargo del Casino de Viña del Mar, desde la medianoche hasta las 7 A.M del día siguiente deberá apagar todas las pantallas lumínicas instaladas en la entrada principal y entorno del establecimiento.

Esta orden judicial responde a un recurso de protección presentado por un vecino del sector, en representación de la comunidad de la zona. Si bien el recurso interpuesto fue a título personal del vecino Salvador Naif Makluf Freig, en su acción judicial aseguro que afecta a por lo menos los tres edificios al rededor de la fachada principal del Casino de Viña del Mar.

En el fallo se lee que Makluf reclama que “las pantallas mantenidas por la recurrida en funcionamiento, tanto de día como de noche, afectan el descanso nocturno tanto de él como de sus vecinos, afectando de forma negativa en su bienestar“.

Además que “el hecho de que la luz penetre en su hogar en horas destinadas al sueño, impacta su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y afecta además su salud al aumentar los riesgos de hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo 2, depresión y trastornos de ansiedad. Todos relacionados con la falta de sueño”.

Esto, según el demandante, afectan en los derechos de integridad física y psíquica, y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El fallo en contra del Casino de Viña del Mar

El fallo define que “lo cierto es que alega una vulneración de sus derechos constitucionales. En efecto, el primero de ellos, vale decir, integridad física y psíquica, es de carácter personalísimo, y el segundo, ha sido denunciado como el derecho del recurrente en específico a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así las cosas, esta alegación también deberá ser desestimada”.

Agencia UNO.

Para la resolución, se consideraron el decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre luminosidad artificial. “Todos los avisos y letreros luminosos e iluminados deberán ser apagados a partir de las 00:00 horas y hasta las 07:00 horas”, define.

Tras la denuncia y las apelaciones de la defensa, la Corte determinó que el Casino de Viña del Mar “apague las pantallas lumínicas instaladas en su entrada principal, ubicada en Avenida San Martín N°199, comuna y ciudad de Viña del Mar, así como cualquier otra pantalla lumínica que opere hacia el exterior, durante el horario comprendido entre las 00:00 y las 07:00 horas”.

Junto con esto, se definió que el establecimiento debe instalar “a su costa, barreras físicas, filtros o apantallamientos que impidan la proyección directa de luz hacia los inmuebles habitacionales colindantes”.