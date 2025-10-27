El ambicioso proyecto de Copec para proyecto de biorremediación y desarrollo urbano en Viña del Mar

La Corte Suprema ratificó la aprobación ambiental del proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar, tras rechazar todos los recursos presentados contra la Resolución de Calificación Ambiental. El plan contempla la biorremediación de 16 hectáreas contaminadas y el posterior desarrollo inmobiliario, consolidando un precedente para la regeneración urbana sostenible.

La Corte Suprema aprobó definitivamente el proyecto que el grupo Copec desarrollará en el sector de Las Salinas en Viña del Mar. El máximo tribunal declaró inadmisibles y rechazó todos los recursos de casación interpuestos en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó su proyecto de descontaminación.

El proyecto de Copec consiste en limpiar —a través de un sistema llamado biorremediación— el terreno de 16 hectáreas que estuvo contaminado por años debido a actividades industriales anteriores, especialmente por químicos derivados del petróleo. Después, la empresa planea desarrollar un millonario proyecto inmobiliario.

Según Diario Financiero, los opositores a la obra —entre ellos el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman— presentaron recursos en contra de un fallo del Segundo Tribunal Ambiental, el que ya había rechazado cinco reclamaciones que buscaban anular la RCA que aprobó el proyecto.

Dicha decisión se tomó luego de analizar toda la información disponible e inspeccionar el sitio y concluir que el Comité de Ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizaron un correcto proceso de evaluación.

El Segundo Tribunal Ambiental determinó que las observaciones de los opositores al proyecto fueron correctamente analizadas por el SEA, tanto en su respuesta como durante el procedimiento de evaluación ambiental. Por otro lado, el tribunal señaló en su sentencia hubo un nivel adecuado de fundamentación, respaldado por evidencias y antecedentes suficientes, “sin que se vislumbre al respecto algún vicio en el actuar de la autoridad ambiental”.

Las razones detrás de los reclamos

Rodrigo Avendaño, en representación de Patricio Herman, sostuvo que en su recurso ante la Corte Suprema que la aprobación ambiental del proyecto de Copec buscaba modificar de forma automática el Plan Regulador Comunal, extendiendo el Área de Riesgo al uso de suelo residencial.

Otro de los reclamos que recibió el máximo tribunal fue el de la abogada Yeny Silva, en representación de otro grupo de opositores. Según ella, existía una contradicción implícita en la resolución del Tribunal Ambiental: “Sienta un precedente importante para facilitar la ruta de la remediación de más de mil terrenos con potencial presencia de contaminantes en las principales zonas urbanas del país”.

El Segundo Tribunal Ambiental consideró que, aunque el proyecto de Copec es técnicamente complejo, la metodología usada es adecuada y no implica riesgos para la salud.

La decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema rechazó las acusaciones hechas por los opositores del proyecto. En su resolución, el máximo tribunal aseguró que los cuestionamientos no fueron claros, eran contradictorios entre sí y no se demostraron errores concretos en el proceso.

Según la Corte Suprema, los argumentos intentaban aplicar la ley de dos formas distintas, algo que no corresponde en los recursos de casación. “En este sentido, lo pedido debe orientarse a que se anule el fallo impugnado y se dicte uno de reemplazo en el que se haga la única aplicación correcta posible del derecho que se postula, decidiendo de una determinada manera que, conforme a la construcción del arbitrio planteado, según se indicó, no resulta clara en la especie”.

Copec aseguró que la “Corte Suprema da luz verde definitiva al proyecto de regeneración ambiental y urbana de Las Salinas”. La empresa agregó que “esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo, reafirmando la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados”.

Así, la compañía afirmó que el proyecto continúa el avance “con niveles de excelencia del proyecto de regeneración ambiental y urbana para disponer 16 hectáreas para usos múltiples de ciudad, que aporta nuevas oportunidades de inversión, empleo y mayor calidad de vida en beneficio de todos los habitantes de Viña del Mar”.

Finalmente, Copec declaró que “este fallo no solo confirma una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible y urbano de la ciudad (…) sino que también sienta un precedente importante para facilitar la ruta de más de mil terrenos con potencial presencia de contaminantes en las principales zonas urbanas a lo largo del país“.