El reloj de la electromovilidad: Chile a la zaga y la urgente necesidad de incentivos para el enchufe

El último informe de ANAC a septiembre de 2025 revela que la venta vehículos electrificados en Chile se estancó, poniendo en grave riesgo la meta estatal de cero emisiones para 2035. Ante la abrumadora superioridad en ventas de los motores a combustión y el bajo rendimiento frente a países vecinos, la asociación propone la activación urgente de incentivos fiscales y la reactivación del Permiso de Circulación Costo $0 para reducir la barrera de entrada al consumidor.

Compartir

La venta vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Chile se mantiene en un marginal 2,6% de la participación total del mercado a septiembre de 2025, una cifra que enciende las alarmas sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

El último reporte de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC A.G.), elaborado con información del Registro Civil, muestra que esta categoría, que incluye tanto a los Vehículos Eléctricos (BEV) como a los Híbridos Enchufables (PHEV), está lejos de la meta anual del 5% establecida por la propia asociación, y se proyecta que cerrará el año con apenas un 3%. Este lento desempeño complica seriamente el objetivo estatal de alcanzar el 100% de la venta de vehículos eléctricos en 2035, un desafío que requiere cambios normativos y fiscales urgentes.

El estancamiento de la venta vehículos electrificados enchufables frente a la combustión

La brecha con las motorizaciones tradicionales sigue siendo abrumadora. El 63% de los vehículos comercializados en Chile continúa utilizando gasolina, y un 26% funciona con diésel. En contraste, la participación combinada de todas las tecnologías de bajas y cero emisiones (enchufables y no enchufables) apenas suma un 10,5% del mercado nacional.

Si bien la venta vehículos electrificados enchufables creció un 65,9% en septiembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, totalizando 846 unidades (461 BEV y 385 PHEV), el volumen acumulado (6.061 unidades hasta septiembre) no es suficiente para impulsar la transformación esperada. La realidad es que los vehículos electrificados no enchufables (Híbridos Convencionales y Microhíbridos, o HEV y MHEV, respectivamente) son los que dominan el nicho de las nuevas energías, con 18.365 unidades vendidas y un incremento del 115,2% en el acumulado anual a septiembre de 2025.

Incentivos fiscales: La clave para impulsar la electromovilidad enchufable en Chile

De acuerdo a la ANAC, para acelerar la adopción de los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, el país debe corregir las distorsiones normativas y adoptar incentivos directos para el conductor. Entre las medidas propuestas por la asociación, se encuentran la actualización de la Ley de Eficiencia Energética para promover la infraestructura de recarga, y la adopción de beneficios fiscales. Específicamente, se sugiere el aprovechamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como crédito fiscal, el reconocimiento de la adquisición de estos vehículos como gasto aceptado para pymes y mipymes, y la prolongación del programa de Permiso de Circulación Costo $0, el cual expiró en febrero de este año. Estas iniciativas buscan reducir la barrera de entrada que hoy tiene la venta vehículos electrificados enchufables para el consumidor final.

Desafío de infraestructura y comparación regional

A pesar del estancamiento en la participación de mercado de vehículos particulares, la infraestructura de carga en Chile muestra un avance notable. Entre enero y septiembre de 2025, la red de carga pública sumó 439 nuevos puntos, lo que representa un crecimiento del 59% respecto al mismo período de 2024. La potencia instalada total de esta infraestructura de recarga alcanzó los 54 megavatios (MW) , con una potencia promedio de 39 kilovatios (kW) por cargador público. Del total de nuevos puntos de carga pública, el 28,5% corresponde a carga ultrarrápida (superior a 50 kW). Además, las instalaciones de electromovilidad privadas han experimentado un aumento del 112%, alcanzando las 1.085 unidades.

Sin embargo, el informe de ANAC posiciona a Chile en el cuarto lugar en la carrera latinoamericana por la electrificación. Otros países de la región han logrado avances significativos gracias a políticas de incentivo más agresivas. Por ejemplo, Brasil ha alcanzado el 6% de ventas de modelos eléctricos mediante incentivos directos a la compra y reducción de aranceles. Colombia, con un fuerte tratamiento tributario corporativo, suma un 8% de participación, mientras que Uruguay se proyecta para cerrar el año con más del 15% de participación en la venta vehículos electrificados enchufables y BEV.

La supremacía del SUV impulsa la venta vehículos electrificados enchufables

En el mercado de vehículos pesados, la transición es más evidente. El sector de buses eléctricos registró la incorporación de 452 unidades solo en septiembre, acumulando 1.461 vehículos en los primeros nueve meses del año, lo que implica un crecimiento del 785,5%. De este total, 1.327 buses se destinaron al sistema de transporte público RED, tanto en Santiago como en regiones. El sector de camiones, si bien con cifras menores, registró 57 unidades acumuladas con un incremento anual del 3,6%.

En cuanto al mercado de livianos y medianos, el segmento SUV domina la venta vehículos electrificados enchufables. A septiembre de 2025, los SUV representan el 50,1% de los vehículos eléctricos (BEV) vendidos (1.941 unidades) y el 80,7% de los híbridos enchufables (PHEV), confirmando la preferencia del consumidor por vehículos utilitarios en la transición eléctrica. Por marca, BYD lidera el acumulado de Venta vehículos electrificados enchufables con 1.388 unidades, seguido por Volvo con 948 y Tesla con 663 vehículos eléctricos puros.