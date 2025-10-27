Elecciones Presidenciales 2025: revisa si eres vocal de mesa este 16 de noviembre y cómo excusarte en caso de no poder asistir

Ya puedes revisar si saliste vocal de mesa en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre. Conoce cuáles son los motivos por los cuáles puedes excusarte del cargo. Además, recuerda revisar si saliste designado como miembro del colegio escrutador.

Desde este sábado 25 de octubre ya puedes revisar si te tocó ser vocal de mesa o miembro del colegio escrutador para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 del próximo 16 de noviembre. El rol del vocal de mesa es completamente obligatorio y en caso de no presentarte puedes arriesgar multas de entre $137 mil y $549 mil pesos. A partir de este lunes 27 de octubre y hasta el miércoles 29 tienes plazo para excusarte.

En caso de no poder presentarte ese día, cuentas con un plazo de tres días hábiles, desde la publicación de la nómina, para poder justificar tu ausencia ante la Junta Electoral.

¿Cómo revisar si eres vocal de mesa?

Para saber si eres vocal de mesa debes ingresar a la página de consulta de datos electorales del Servel e ingresar tu RUT. Se desplegará una lista con tu lugar de votación, mesa, y si eres vocal de mesa.

¿Cómo excusarte en caso de no poder ser vocal de mesa?

Desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre puedes justificar tu ausencia ante el Secretario de la Junta Electoral que te designó, verificando sus datos a través de la página del Servel.

Los casos en que puedes excusarte de ser vocal de mesas:

Ser designado miembro del colegio escrutador .

. Estar ausente del país o radicado a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad .

. Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función , presentando tu certificado médico.

, presentando tu certificado médico. Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días que las elecciones , acreditándolo con un certificado del director del establecimiento.

, acreditándolo con un certificado del director del establecimiento. Estar embarazada , presentando tu certificado médico.

, presentando tu certificado médico. Ser padre o madre de un hijo menor de dos años , acreditándolo con el certificado de nacimiento.

, acreditándolo con el certificado de nacimiento. Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad, presentando una declaración jurada, constancia en Carabineros o tu credencial de persona cuidadora.

¿Qué hacen los miembros del colegio escrutador?

Al igual que en el caso de los vocales de mesa, quienes sean llamados para ejercer la función, están obligados a realizarla y en caso de no presentarse arriesgan multas.

Los miembros del colegio escrutador son grupos de personas encargadas de revisar y sumar los resultados de las votaciones que se hacen en cada mesa durante la elección.

Se deben reunir al día siguiente de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, específicamente a las 14:00 horas del 17 de noviembre, para registrar y sumar los votos obtenidos por cada candidato, y cada lista, en el caso de los parlamentarios.

Los miembros del colegio escrutador también pueden excusarse por los mismos motivos que los vocales de mesa y tienen plazo hasta el miércoles 29 de octubre para enviar su justificación.