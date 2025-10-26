Guante blanco entre candidatos, complicidad Kast-Matthei y el vuelo de Kaiser: lo que marcó el segundo debate a 21 días de la elección

La baja confrontación entre los aspirantes a La Moneda fue tema entre los comandos de campaña, quienes vieron que los cuatro líderes en encuestas se trataron con cortesía. De cualquier modo, hubo definiciones entre los candidatos: Kast sostuvo como idea que los padres se enteren de si sus hijas compraron la pastilla del día después; Matthei afirmó que no tendría "ninguna" relación con los BRICS; Jara descartó algún "rol especial" del PC en un eventual gobierno; y Kaiser defendió la revisión de la literatura que se exhibe como medida de su programa de gobierno.

Compartir

De trajes oscuros los hombres y prendas claras las mujeres, los ocho candidatos presidenciales asistieron durante la tarde del domingo a los estudios de Canal 13 para ser parte del segundo debate presidencial televisado entre ellos.

Así, Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés, se vieron las caras para debatir respecto a sus propuestas, a tres semanas de la elección del 16 de noviembre.

La instancia, iniciada pasadas las ocho de la noche, comenzó sin grandes interpelaciones ni polémicas. De hecho, rápidamente al interior de los comandos de campaña de las candidaturas —que se encontraban en el patio interior de la estación televisiva— comentaban al interior de los grupos, en reiteradas ocasiones, que había una especie de “guante blanco” entre las cuatro candidaturas que lideran las encuestas: Jara, Kast, Kaiser y Matthei, en ese orden.

De hecho, la última medición de Cadem, que posicionó al libertario en el tercer lugar, arrebatando ese podio a la carta de Chile Vamos marcó las conversaciones previas al debate. Al terminar la jornada, eso sí, Matthei restó dramatismo a los números y señaló que muchas veces los sondeos de opinión se equivocan, poniendo de ejemplo las elecciones legislativas en Argentina, y las presidenciales de Bolivia y de Estados Unidos.

“Veo un divorcio de lo que veo en la calle respecto de lo que dicen las encuestas”, sentenció la exalcaldesa.

Kast detalla parte de su propuesta de recorte fiscal

La primera intervención de los aspirantes a La Moneda consistió en un minuto inicial en el que cada candidato abordó temas de su interés.

Así, por ejemplo, Parisi centró su mensaje en las mujeres endeudadas en Dicom. Jara, por su lado, en la experiencia que se requería para gobernar Chile y en su propuesta de ingreso vital, mientras que Kast reforzó el mensaje de el gobierno de emergencia que debía asumir la próxima administración.

Matthei, en tanto, se refirió en las dificultades que vivió como líder femenina en un “mundo de hombres”. Kaiser, en que Chile tiene un “destino manifiesto de grandeza”; Enríquez-Ominami en su reciente absolución del caso SQM; y Mayne-Nicholls en la pérdida del respeto por la institucionalidad.

Y tuvieron que pasar varios minutos de debate para que hubiera algún tipo de reproche o cuestionamiento entre los presentes. El primero ocurrió cuando Artés, al referirse sobre el tema de seguridad, dijo que la gente saldría a las calles a exigir sus derechos si es que hay un recorte a los derechos sociales.

El mensaje era dirigido hacia Kast, dado que ha propuesto un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares en el lapso de 18 meses de su eventual mandato, asunto que ha generado cuestionamientos, hasta del Presidente Gabriel Boric, sobre de dónde provendría ese recorte.

“Nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy día exista”, señaló Kast posteriormente, afirmando que la atención a la salud primaria y municipal, programas de los cuales se temía alguna afectación por el recorte, “se van a mejorar”.

“Son 3.000 millones (de dólares) que van por ajuste del Estado y 3.000 millones (de dólares) por ajusto legislativo. En el tema del Estado tenemos que ver el tema de austeridad, el tema de la eficiencia y también el tema de los abusos”, añadió respecto a la estrategia.

“Hemos visto cómo una autoridad con las mismas normas, con las mismas personas, con la misma legislación nos ha ahorrado en tema de licencias falsas más de 100 millones de dólares”, sumó, en referencia a la contralora general de la República, Dorothy Pérez.

José Antonio Kast en el set de televisión de Canal 13.

Kast y anticoncepción: “Jamás me metería en la cama de alguien”

Otra interpelación que llegó hacia Kast fue en el segmento de preguntas cruzadas, esta vez al ser requerido por Enríquez-Ominami.

El candidato independiente recordó el período parlamentario de ambos hace años atrás y le recordó la legislación relativa a la época a los métodos de anticoncepción en mujeres, en los que Kast era contrario, y le preguntó si retrotraería la entrega de métodos anticonceptivos en los Cesfam.

“Jamás me metería en la cama de alguien”, respondió Kast, sumando que sugeriría, eso sí, que los padres estén al tanto de si sus hijas consumen una pastilla de anticoncepción de emergencia. “Un padre querrá saber si su hija tiene acceso a una píldora del día después? Yo creo que sí. No tiene nada de malo”, selló.

En otra oportunidad Kast dijo que “no he cambiado mis convicciones (…). Nunca he cambiado mis principios”, al consultársele sobre si abandonó la batalla cultural que daba en la sociedad.

La controvertida franja electoral de ME-O

Dada la hora de inicio de la cita, poco antes de la hora de iniciado el encuentro inició la emisión de la franja presidencial. Allí aparecieron mensajes que, desde algunos equipos de campaña, señalaron que no fueron fortuitos.

En el caso de Mayne-Nicholls, por ejemplo, no pasó desapercibido que el exdirigente de la ANFP reprodujo la pieza audiovisual en la que Marcelo Bielsa, exdirector técnico de la selección chilena, tiene buenas palabras hacia él, emitidas en una conferencia de prensa.

Sin embargo, quien se llevó las miradas fue la franja política de Enríquez-Ominami, quien destinó su espacio para hacer una parodia en la que simuló que un grupo de periodistas mimetizados por inteligencia artificial conspiraban contra él. No sería su única interferencia con los comunicadores, puesto que en el debate también tuvo un encontrón con uno de los moderadores.

Matthei, en tanto, inició su franja con un minuto de silencio por Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que murió luego de que el furgón escolar en el que se trasladaba fuese chocado por un auto en el que iban dos jóvenes que hoy están en prisión preventiva. Allí aprovechó de interpelar al Gobierno, que dijo que protegía a “criminales”.

Jara, por su parte, mostró una franja que relevó la reforma de pensiones a través de la historia de una adulta mayor con su vecina.

Evelyn Matthei vistió su chaqueta blanca una vez ingresó al canal.

Matthei dice que no tendrá “ningún tipo de relación” con los BRICS y Jara descarta “rol especial” del PC en eventual gobierno

De vuelta al debate tras la franja, hubo una nueva instancia de preguntas cruzadas en la que Artés le preguntó a Matthei qué haría con Estados Unidos y la relación de este con Chile, dado que, según señaló el candidato independiente, el país del norte era una potencia en “decadencia”, ejemplificando con el rol que comenzaron a tomar los BRICS en desmedro del G7, en su opinión.

Allí Matthei sostuvo una postura concisa: “Con el BRICS ningún tipo de relación, está claro. Y con Estados Unidos, todas las que sean necesarias y que le convengan a Chile”. La frase dejó con dudas en el patio interior sobre qué implicancia tenía la afirmación, puesto que entre los BRICS están países como Brasil, China e India, naciones con las cuales esta administración ha estrechado vínculos comerciales.

Franco Parisi y Jeannette Jara indicando con sus dedos su lugar en la papeleta.

Unos minutos después y fuera de la dinámica de las preguntas entre candidatos, a Jara se le preguntó, por parte de los moderadores, sobre decisiones sobre temas específicos y, además, respecto a su militancia.

A la abanderada oficialista se le consultó sobre si otorgaría un indulto presidencial a Mauricio Hernández Norambuena, cuestión que dijo que era un “tema que lo hemos tratado”, pero que lo veía difícil porque en sus propuestas no se tiene presente “estos temas”.

Sobre su partido y el rol que podría ejercer este en un eventual mandato de la exministra, señaló que sería “el mismo que ha tenido en otros gobierno de coalición en los que ha estado. No va a tener un papel especial”.

Guante blanco entre los candidatos

Si bien el tono del debate había sido respetuoso entre los abanderados presidenciales, una muestra más intensa en esa sintonía ocurrió cerca del final del debate.

De hecho, a Matthei se le preguntó directamente por Kast, candidato del partido del que la representante de Chile Vamos afirmó que sus adherentes habían hecho una campaña “asquerosa” de desprestigio hace unos meses atrás. Ahí se le consultó si el abanderado republicano había cambiado a partir de entonces.

“No quiero seguir en polémicas. Cuando he dicho que perdono, yo perdono. Y, por lo tanto, cuando dije que había dado vuelta la hoja, efectivamente la di. Todo el mundo sabe lo que pasó y con eso me quedo”, dijo escuetamente la abanderada militante de la UDI.

Luego Kast tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Matthei. Durante su intervención el republicano evitó entrar en una pregunta confrontacional y, en cambio, reconoció a la exalcaldesa como una buena exministra del Trabajo “a diferencia de otras presentes”, en referencia a Jara. El momento dio muestra de una nueva complicidad con la candidata de Chile Vamos, a quien incluso le valoró la alta creación de empleos cuando estuvo a cargo de la cartera en el primer mandato de Sebastián Piñera.

Le preguntó cómo crearía empleos a futuro, si es electa, a lo que Matthei atendió con “crecimiento” económico.

En el comando de Kast explican que estaba planeado que la pregunta fuera en un tono elogioso, lo que marcó un constraste con el debate anterior cuando fue Matthei la que pudo realizar una pregunta al republicano y que en esa ocasión más bien se buscó cuestionar su propuesta de recorte fiscal.

Johannes Kaiser vistió una corbata dorada porque es el color de la libertad, según dijo.

El primer debate de Kaiser en el tercer lugar en encuestas

Quien se había robado las miradas con antelación antes del inicio del debate fue Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Lo anterior porque la encuesta Cadem, que mide semanalmente la carrera presidencial, posicionó al diputado tercero en encuestas, por sobre Evelyn Matthei, aunque con distancia de Kast y de Jara.

De cualquier modo, su posicionamiento ya había sido advertido durante los días anteriores al debate, en donde comenzó a conversarse sobre el factor Kaiser, quien es percibido con una posición más dura que la de Kast, discurso que ha buscado ratificar en su franja política con mensajes —como el emitido este domingo— de que el Kaiser de primera vuelta sería el mismo que el de segunda vuelta.

En esa línea, defendió la idea de su programa de gobierno que propone remover lecturas como las relativas a la educación sexual en las aulas, temas que denominó como “pornografía”. Mencionó, además, a modo de ejemplo que si enseñaba a Karl Marx, filósofo comunista, debía enseñarse a Friedrich von Hayek, de visión liberal.

Asimismo, recibió un reconocimiento por parte de Jara, quien le realizó una pregunta no sin antes mencionar que las encuestas “muestran que vas subiendo”, a lo que la candidata lo felicitó. La consulta, en tanto, fue cuáles fueron las diferencias que le impidieron de participar en una primaria con los candidatos de derecha. “

“Esencialmente porque había diferencias en materia de programa. La unidad debía realizarse en torno a un programa y las condiciones para conformar ese programa no se dieron”, selló.

Kaiser además evitó polemizar con José Antonio Kast.