20 jardines secretos de Santiago abrirán sus puertas al público: Festival Interno Verde permitirá conocer patios como el de la embajada de Italia y el Palacio Cousiño

El próximo 8 y 9 de noviembre se realizará el evento Interno Verde Santiago que invita al público a conocer los jardines de emblemáticas construcciones del centro de Santiago, todo con acceso gratuito. El festival tendrá además un importante número de actividades, y permitirá conocer construcciones que abrirán exclusivamente en esta oportunidad, similar a lo que se hace en el Día de los Patrimonios.

Compartir

El próximo fin de semana del 8 y 9 de noviembre se realizará el Festival Interno Verde Santiago, una instancia que permitirá al público conocer los jardines de emblemáticas construcciones, principalmente del centro, y que muchos de los que abrirán exclusivamente para esta ocasión.

Se trata de 20 jardines secretos de la capital que “ofrecen una mirada al pasado y al presente de la ciudad”. La gran mayoría de las locaciones están en el centro, principalmente en los Barrios República y Yungay, aunque también se incluyen construcciones en otros puntos de la ciudad.

Según destaca el sitio web de la organización, no hay una ruta fija, sino que cada persona puede elegir su propio orden. De todas formas, cada lugar tiene horarios y condiciones distintas, pero son todos con acceso gratuito, operando de una forma similar a lo que se hace con el Día de los Patrimonios, en el que se pueden visitar construcciones exclusivamente por esos días, con tours y acceso gratuitos.

De todas formas, en esta ocasión quienes quieran participar si deben inscribirse para las visitas, a través de un link habilitado por la organización. Junto con esto, hay algunas atracciones que requerirán una preinscripción. La Embajada de Italia, el Museo de San Francisco, la Casona Ignacio Domeyko y el Jardín Modular, exigirán una inscripción previa.

Además de las visitas a jardines secretos de Santiago, Interno Verde ofrece un programa de visitas guiadas a otras atracciones, talleres, actividades en la naturaleza, entre otras cosas.

Palacio Bruna.

Las construcciones de Santiago que abrirán sus jardines el 8 y 9 de noviembre

En total son 20 locaciones que abrirán sus jardines en Santiago. Entre estas hay construcciones con alto valor patrimonial, como iglesias, y otras que excepcionalmente recibirán al público, como la Embajada de Italia.

Las locaciones se distribuyen en diferentes comunas de la capital, pero principalmente en el centro y barrios históricos. Fuera de los puntos mencionados, una de las atracciones más llamativas es precisamente la Embajada de Italia, ubicada en el Barrio Italia. La construcción se ubica en Clemente Fabres 1050, y permitirá al público conocer su interior.

Museo San Francisco. Palacio Astoreca.

En el centro de Santiago, entre los Barrios República y otros puntos característicos hay diversas atracciones. Estas son: Colegio Santa Elena; Palacio Astoreca; Jardín Biodiverso; Palacio Bruna; Comunidad Club Hípico; Patio Dr. Moore; Palacio Cousiño; Museo San Francisco; Campus El Claustro; Matildas Hotel Boutique (Barrio Brasil); y Centro Cultural El Ágora.

El Barrio Yungay, en tanto, tendrán siete locaciones con sus jardines secretos abiertos al público. Las locaciones para esta ocasión son MAC Terraformaciones,; la Casa Ignacio Domeyko; el Museo Gabriela Mistral; Museo Taller; Jardín Modular; Kasa Amarilla; y el Dpto 301.

Toda la información de las locaciones con jardines abiertos están publicadas en el sitio web del evento.