Informalidad, riesgos sanitarios y presencia de productos falsificados: el duro informe de la CNC sobre los malls chinos

Un duro informe dio a conocer este lunes la Cámara Nacional de Comercio (CNC), respecto a la situación de los denominados malls chinos en nuestro país.

El estudio, cuyo proceso de investigación se desarrolló entre el 21 de agosto y el 24 de septiembre, a través de la observación directa de 62 recintos de este tipo ubicados en la Región Metropolitana, Atacama, Antofagasta y La Araucanía, reveló diversas irregularidades, varias de ellas en materia de formalidades.

Según informó la CNC, solo el 38,7% de los locales que fueron observados exhibe patente comercial visible, mientras que un 50% no la muestra. En tanto, en un 11,3% de los casos no se pudo comprobar su existencia.

En los casos que sí exhibía patente, la mayoría correspondía a copias plastificadas o fotocopias sin sello oficial. A juicio de la Cámara Nacional de Comercio, esta situación “plantea dudas respecto a su validez”.

Por aquellas y otras situaciones que son abordadas en profundidad en este estudio, la CNC acusó la existencia de un escenario de “formalidad parcial” por parte de estos centros comerciales.

En el ámbito de los riesgos sanitarios, el informe del Departamento de Estudios de la CNC arrojó que un 80,6% de los malls chinos observados comercializa alimentos, sin embargo solo un 52% de ellos exhibe resolución sanitaria.

Por otro lado, el estudio también reveló que un 45,1% de los locales observados tiene a la venta productos falsificados o de dudosa procedencia.

Entre los productos de marcas reconocidas, pero que según la CNC tienen “sospecha de falsificación”, están los correspondientes a perfumería (30,3%), alimentos (30,3%) y artículos de limpieza (27,3%).

Malls chinos, “una competencia desleal”

Al comentar los resultados de este estudio, José Pakomio, presidente de la CNC, manifestó que “muchos de estos recintos operan bajo esquemas de formalidad parcial, donde no solo en algunos casos hay evasión, sino también riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, además de una competencia desleal para el comercio establecido”.

Además, Pakomio estableció que “debido a la baja fiscalización y al modelo de negocio, este estudio ha revelado una serie de falencias en relación con los productos que comercializan. Se han detectado productos falsificados, así como también la falta de etiquetados y certificaciones correspondientes en artículos sensibles como juguetes, electrónicos y alimentos”.