Falabella lleva al Serviu a tribunales por millonaria deuda en venta de terreno en San Joaquín para construir 231 viviendas sociales

El grupo Falabella tras meses de atraso en el pago del terreno decidió demandar al Serviu Metropolitano para "exigir el pago de un terreno que dicho organismo adquirió formalmente a través de escritura pública suscrita en diciembre de 2024, y cuyo plazo de pago venció en abril de este año".

El sector de vivienda no ha vivido un año fácil. Y es que diferentes empresas acusan deudas millonarias por parte del Ministerio de Vivienda y el Serviu, quienes a su vez les han sincerado la falta de presupuesto de la cartera.

Ello ha generado graves problemas en la industria y que se ponga en duda el cumplimiento de la promesa de las viviendas sociales por parte del Gobierno, aunque desde el Minvu aseguran que las deudas no son tan millonarias como parecen y que están trabajando con la Dirección de Presupuesto para incrementar los recursos del sector.

Con todo, un nuevo factor que se sumó ahora, según el Diario Financiero, es que el grupo Falabella, a través de su sociedad Inmobiliaria Rentas Dos, decidió demandar al Serviu Metropolitano.

La compañía acusa al Serviu de adeudarle desde el 14 de abril de este año, que era la fecha límite para concretar el pago, 98.000 UF por un terreno de San Joaquín destinado para desarrollar y edificar un proyecto habitacional destinado a familias integrantes del actual Conjunto Habitacional Wagner.

El proyecto que se erigiría en el terreno de San Joaquín considera 231 departamentos y tiene como objetivo reducir al menos un 30% el arancel de arriendo.

Y una vez celebrado el contrato de compraventa, se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel el 13 de febrero de este año, y el Serviu debía pagar a más tardar el 14 de abril el contrato.

“Sin embargo, hasta la fecha la ejecutada se mantiene en mora del pago de su deuda de 98.000 UF, motivo por el cual a nuestra representada no le queda más remedio que acudir a la judicatura para lograr el cumplimiento forzado de la obligación”, lee la demanda de la empresa, según el citado medio.

A lo cual afirmaron que el Serviu “adicionalmente adeuda a esta parte los intereses legales, los que se seguirían devengando diariamente hasta el pago íntegro y efectivo de la deuda”.

Serviu asegura que se encuentra en conversaciones para solucionar la disputa

Por su parte, a través de un comunicado el Serviu señaló que “la compraventa del terreno se realizó por escritura pública el 17 de diciembre de 2024 a Rentas Dos (propiedad de Falabella) por un monto de 98.000 UF, inmueble que fue inscrito en febrero de 2025 en el conservador de Bienes Raíces a nombre de Serviu Metropolitano con compromiso de pago para abril de este año lo que no se concretó, debido a que la escritura no venía a nombre del municipio”.

Según la institución, desde ese momento se iniciaron las conversaciones para firmar nuevamente la compraventa.

“Se sostuvieron reuniones en los meses de mayo, junio y octubre con el municipio y la empresa para

resciliar, y en el mismo acto, firmar la nueva compraventa, sin embargo, en ese intertanto este servicio fue notificado de la demanda ejecutiva por parte de Rentas Dos”, añaden.

Ante este nuevo escenario, explica que “actualmente la demanda está en tramitación y nos encontramos en conversaciones para avanzar en una solución que beneficie a todos los incumbentes y permita finalizar este proceso para el beneficio de las familias de San Joaquín”, y agregan que “Serviu Metropolitano se encuentra en estos momentos dando curso a los diferentes pagos que se

encontraban pendientes a partir de los decretos modificatorios recibidos el 6 de octubre, lo que nos

permite pagar los compromisos que se encontraban vencidos y gestionar el decreto de cierre, que ya

estamos preparando, para finalizar el año como un año normal del sector vivienda”.