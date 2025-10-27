“No ha habido ningún acuerdo ni negociación”: Generadoras desmienten al biministro García respecto a un pacto de compensación por cobros en exceso 

"Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio", plantearon desde el gremio Generadoras de Chile.

Fue el propio biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien salió a anunciar un “acuerdo” entre el Gobierno y las Generadoras para compensar los cobros en exceso registrados en las cuentas de la luz.

“Le conté al Presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión, que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso”, dijo García en horas de este lunes.

Así, quien asumiera la cartera de Energía tras la salida de Diego Pardow explicó que a partir de enero a junio de 2026, los hogares comenzarían a recibir una devolución de cerca de $2 mil mensuales, monto que se vería acreditado directamente en cada cuenta.

Pero horas más tarde, desde el gremio Generadoras de Chile desmintieron al biministro García y negaron haber alcanzado un acuerdo. “No ha existido un acuerdo con el Gobierno, sino que se le comunicó la disposición de la industria de generación de corregir el error tarifario cometido por la autoridad tarifaria y detectado en el informe preliminar del Precio de Nudo Promedio (PNP), y no cometido por las empresas de generación de energía”, explicaron a través de un comunicado.

En ese mismo escrito, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, estableció que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio”.

“El ministro aún no me ha contestado”

El mismo Charme, en entrevista con 24 Horas, dio a conocer lo que le dijo al biministro Gacía después de ver su declaración anunciando un acuerdo.

“Nosotros también fuimos sorprendidos por este anuncio. Le dijimos al minisro ‘vamos a sacar un comunicado público para aclarar cuál es la situación’. El ministro aún no me ha contestado”, contó.

Según el el director ejecutivo de Generadoras de Chile, aquel mensaje a García se lo envió por WhatsApp. Y hasta el momento de la citada entrevista, aún no tenía respuesta.