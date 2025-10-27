Las contenidas celebraciones de la derecha en Chile al contundente triunfo del partido de Milei en Argentina

Tanto en Chile Vamos, republicanos y libertarios observaron con atención el resultado que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Argentina, en las que el líder trasandino logró un sorpresivo y contundente triunfo. En la derecha chilena algunos celebraron los resultados, mientras que otros mantienen recelo con el estilo de Milei. Johannes Kaiser, al menos, valoró los resultados, aunque en su partido destacan: "No somos mileistas".

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Mientras los candidatos presidenciales se sometían anoche al debate que organizó Canal 13, al otro lado de la cordillera se desarrollaba el recuento de votos de las elecciones legislativas de ese país, el cual finalmente terminó siendo favorable al gobierno de Javier Milei.

El líder libertario —de ultraderecha y de discursos de alta confrontación— dio la sorpresa de los comicios al conseguir un contundente triunfo frente a la oposición, al alcanzar el 40% de los votos e imponerse incluso en la provincia de Buenos Aires, que hace poco había ganado el kirchnerismo.

En Chile se estaba atento al resultado que conseguiría Milei, sobre todo porque en tres semanas están agendadas las elecciones presidenciales y parlamentarias en suelo nacional, y varios candidatos de oposición han valorado algunas medidas económicas del presidente argentino, donde las más citadas guardan relación a la materia fiscal y el recorte del gasto público.

La victoria de La Libertad Avanza, así, hizo sacar cuentas alegres a los partidos de la oposición chilena, que consideran que a nivel latinoamericano se ha ido consolidando una “ola” conservadora en los últimos años. No obstante, públicamente los comentarios han sido más bien mesurados.

La mirada de los libertarios de Kaiser

Ayer, por ejemplo, en el Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el candidato presidencial Johannes Kaiser, valoraron el resultado aunque evitaron hacer mayores comentarios al respecto. “No somos mileistas”, comenta un dirigente de la colectividad, que destaca que si bien hay sintonía en ideas, eso no significa que se busque replicar un modelo o estilo similar.

Los militantes del PNL, no obstante, han tenido distintos acercamientos con la agrupación de Milei. En los últimos meses, por ejemplo, algunos de sus dirigentes han asistido a actos organizados en Argentina en los que incluso ha participado el mandatario Milei. Tal fue el caso de la esposa de Kaiser, Ivette Avaria, en arbil pasado.

Además, el propio candidato libertario tiene un vínculo con Milei a través de su familia: su hermano Axel Kaiser es una de las personas de nacionalidad chilena con las que el presidente argentino tiene mayor relación. Tanto así que Milei ha citado la obra de Axel Kaiser en sus comparecencias con adherentes de La Libertad Avanza.

“Gran resultado libertario en las primarias argentinas. El país trasandino se apresta a despegar económicamente. Nuestra tarea es no quedarnos atrás, para que no se pierdan los equilibrios de poder en el cono sur“, celebró Kaiser esta mañana en su cuenta de X.

Por su parte, el diputado Gonzalo Carrera publicó en sus redes: “Los libertarios la llevan”. Precisamente en la colectividad señalan que el nexo libertario podría dar un “aire” a Kaiser en la recta final de la campaña presidencial.

Republicanos: “La libertad avanza en ambos lados de la cordillera”

En el Partido Republicano también dijeron valorar el resultado de la elección en Argentina. De hecho, el propio candidato Kast estuvo pendiente de los resultados anoche poco antes de aparecer en el debate presidencial.

En la tienda también destacan que no buscan replicar un modelo como el de Milei, pero sí señalan que consideran distintas ideas que pueden ser llevadas a la práctica en el país. A la vez, indican que no hay una mayor relación institucional.

“Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, dijo Kast en una entrevista de hace unos meses con El Mercurio.

Kast y Milei han coincido en distintos encuentros, en particular los organizados por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En uno de junio de 2022 estuvieron junto a uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. En esa oportunidad, el republicano comentó en sus redes: “¡Latinoamérica está en peligro! ¡Viva la libertad carajo!”.

Algunos dirigentes republicanos, además, a través de sus redes sociales celebraron los resultados de anoche. “La libertad avanza en ambos lados de la cordillera “, escribió el diputado Cristián Araya.

Cómo digirió el resultado el equipo de Matthei

En el comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), en tanto, vieron una oportunidad con el resultado de Milei, debido a que las encuestas al otro lado de la cordillera no adelantaban un resultado tan contundente para el proyecto de la Libertad Avanza.

En ese marco, la propia candidata destacó ayer que el caso argentino es uno más en el que los sondeos de opinión fallan, tal como ocurrió con la reciente elección presidencial de Bolivia. En Chile Vamos hay quienes dicen que existe un voto oculto que podría aparecer en la elección chilena y dar ventaja a Matthei, la cual hoy figura en el cuarto lugar de la carrera presidencial, tras Jeannette, Jara, Kast y Kaiser, según Cadem.

En Chile Vamos, eso sí, no hay una postura común en la visión en torno al proyecto de Milei. Varios dirigentes prefieren tomar distancia de su estilo, aunque la propia candidata Evelyn Matthei ha tenido palabras elogiosas con las medidas del presidente trasandino. “Lo que han hecho en Argentina la verdad es que nos tiene a todos inspirados”, dijo en marzo en un foro cel CEP.