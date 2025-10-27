El abrazo de Vodanovic-Matthei, un imprevisto match de vestuario y Artés con patrulla juvenil: la trastienda que dejó el segundo debate presidencial

El alcalde de Maipú y la abanderada de Chile Vamos se saludaron afectivamente al inicio del encuentro, lo que llamó la atención del resto de los asistentes. Aunque la verdad es que ambos mantienen un positivo vínculo desde que la candidata era alcaldesa de Providencia. En la cita de anoche hubo otros detalles que fueron comentario obligado entre los asistentes, como la coincidencia de tenida blanca de Matthei y Jara, aunque hubo eventos desafortunados que la provocaron. Johannes Kaiser, por su parte, celebró su tercer lugar en las encuestas y el haber superado una fuerte gripe, mientras que Artés llegó con un enérgico grupo de jóvenes, en el cual algunos portaban pines de la URRS.

Por Eduardo Monrroy y Rodrigo Córdova

Un abrazo afectuoso entre Evelyn Matthei y Tomás Vodanovic se convirtió ayer en uno de los momentos más comentados en la previa del debate presidencial que organizó Canal 13, en el cual los ocho abanderados presidenciales se vieron las caras nuevamente en horario prime.

El encuentro entre la candidata de Chile Vamos y el alcalde de Maipú se dio cuando comenzaron a instalarse los comandos en los sillones dispuestos por la señal televisiva para seguir la transmisión en medio de un patio central. Allí, la exjefa comunal se acercó a saludar al grupo que acompañó a Jeannette Jara, entre los que se encontraba Vodanovic.

Quienes apreciaron la escena recordaron que Matthei mantiene una buena relación con el militante frenteamplista fruto de su pasado como alcaldesa de Providencia, período en el que mantuvieron positivos acercamientos.

“Nos tenemos buena”, reconoció Matthei el año pasado, cuando habló de su relación con otros alcaldes en una entrevista en CNN Chile. “Es una persona con la cual se puede conversar y él ha puesto mucho énfasis en la gestión. En ese sentido, yo creo es bien atípico dentro del Frente Amplio”, dijo en esa ocasión. El comentario no fue bien recibido esa vez entre personeros de la derecha.

Miembros del comando de Jara, asimismo, se acercaron a preguntar a Vodanovic por el efusivo abrazo con Matthei. Este les contestó que era “una muestra de amistad cívica”, según presentes.

En todo caso, Matthei no fue la única. Su encargado estratégico, el empresario Juan Sutil, también se acercó al grupo para darse la mano y dar cercanos abrazos, en particular al alcalde de Renca, Claudio Castro.

Precisamente, desde el comando de Jara buscaron destacar que algunas figuras del oficialismo que antes estuvieron con Carolina Tohá hoy se encuentran detrás de la exministra del Trabajo, ya que aparte de Castro tambiéne staba presente la edil de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

Sutil, más adelante, optó por seguir en solitario el debate en primera fila, ubicado en unos asientos dispuestos frente a una gran pantalla. Más adelante lo acompañó el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien en un momento por un descuido rompió un vaso de vidrio que se encontraba en el piso.

El blanco de Jara y Matthei

En el comando de Matthei, en todo caso, el comentario obligado —más allá de las encuestas, que no la favorecieron— era otro: la coincidencia de color en la tenida con la candidata Jara, pues ambas llegaron de blanco.

La historia del outfit de Jara, sin embargo, es particular. La militante comunista tenía planificado presentarse de un traje de dos piezas azul marino, sin embargo, desde el canal le recomendaron modificar los colores debido a que durante el debate habría un fondo azul.

Así, en el equipo de Jara señalan que planificó asistir completa de blanco. No obstante, un accidente doméstico de última hora —una mancha— hizo que finalmente su pantalón de vestir fuera el azul marino original.

Lo que no tenían presupuestado, sin embargo, era que terminaría vistiéndose casi idéntica a Matthei, quien repitió el color blanco con el que se presentó en el debate anterior, con un blazer -no el mismo que el del debate de Chilevisión- y pantalones de vestir negros.

“Muchos de ustedes me pidieron blanco y realmente yo escucho a mi comunidad”, escribió la exalcaldesa en sus redes.

El lápiz para tomar notas que estrenó Jara

Hubo algo que al menos ayer sí distinguió a ambas candidatas. Jeannette Jara, en esta ocasión, estrenó un lápiz con el cual tomó apuntes cada vez que otro candidato hacía alusión a alguna materia programática, detalle que llamó la atención en los comandos de la derecha, que recordaban que esta era una particularidad del expresidente Sebastián Piñera.

Desde el equipo de Jara explicaron que, tras el debate anterior, la candidata no quedó conforme con su desempeño, pues se concentró más en responder los emplazamientos de otros candidatos y, en esos intercambios, perdió algo de templanza.

Por eso, cuentan, esta vez se le recomendó anotar las ideas importantes que quisiera destacar, registrar los énfasis que planeaba desarrollar en la siguiente intervención y apuntar conceptos que pudieran ser útiles. También, dicen, el ejercicio de escribir le serviría como una forma de recuprar la concentración durante el debate.

La gripe de Kaiser que obligó a una preparación vía Zoom

Un fuerte resfrío afectó en los últimos días al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en las últimas semanas se ha encontrado de gira nacional a bordo de un bus.

La preparación del debate, por lo mismo, no se llevó a cabo de modo presencial como se tenía preparado y esta terminó siendo vía Zoom con su equipo más cercano. Muchos de ellos además terminaron quedándose en el sur del país, donde se encuentra el bus que ha caracterizado la gira del libertario. La estadía de Kaiser en Santiago es solo ocasional.

Con todo, en el equipo del diputado señalan que ayer amaneció en buenas condiciones de salud, aunque en el debate a ratos se pudo escuchar durante la transmisión la tos del candidato.

En el debate de Chilevisión fue el candidato José Antonio Kast el que se vio afectado por un resfrío, lo que en su equipo dicen que le pasó la cuenta durante el debate.

El republicano ayer se pudo ver sonriente en el canal. En su entorno aseguran que pudo hacer un buen debate y verse con un “perfil” presidenciable, aunque en su partido también destacan que le generó alegría enterarse durante el encuentro del triunfo electoral que tuvo Javier Milei en Argentina, donde su proyecto consiguió tumbar nuevamente al peronismo al conseguir el 40% de los votos.

En el entorno de Kast, por otra parte, no pasó desapercibido que entre los invitados de Matthei estuviera el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con quien no mantienen buena relación desde las elecciones presidenciales de 2021.

La patrulla juvenil y el pin de la URSS

Otros invitados que llamaron la atención fueron los del candidato y profesor Eduardo Artés. Y es que, mientras los demás aspirantes optaron por invitar a figuras políticas o miembros estratégicos de sus comandos, Artés decidió rodearse principalmente de jóvenes universitarios: en su mayoría, integrantes de los comandos de trabajadores y de poblaciones de la Región Metropolitana.

Fueron quienes aplaudían más fuertes con cada intervención de Artés.

El grupo juvenil que acompañó a Artés.

Uno de ellos, de hecho, llevaba un pin con una estrella roja, una hoz y un martillo rodeado de espigas de trigo: el símbolo característico del escudo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Tras el debate, Artés explicó la presencia de los jóvenes en su delegación. “Un 80%, si no más, de los patrocinios que obtuvimos para inscribir la candidatura provino de jóvenes, principalmente de universitarios”, señaló.

El candidato añadió que “los jóvenes quieren superar este sistema, y la izquierda siempre tuvo como norte la transformación profunda de la sociedad. No se trata solamente de parches: cuando levantamos una candidatura de izquierda, hablamos de construir una nueva sociedad”.