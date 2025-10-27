“Lobos por siempre: La Celebración”: El multitudinario evento en Punta de Lobos que reunió a la elite del surf y entregó $6 millones en premios

Más de cinco mil personas presenciaron la 5ª fecha del Circuito Nacional de Surf Federado, que coronó al local, Alejandro Fuenzalida, y a la portuguesa radicada en Puertecillo, Jessica Correia, como los flamantes ganadores de la categoría Open. "No solo hemos visto un altísimo nivel deportivo que proyecta el nombre de Pichilemu y Chile, sino que hemos logrado el propósito que va más allá del deporte, ya que tiene un pilar fundamental en proyectos de conservación y sostenibilidad que se están desarrollando en el Parque Punta de Lobos y nuestras costas”, comentó el director del evento, Patricio Mekis.

El pasado fin de semana concluyó el campeonato “Lobos por Siempre: La Celebración”, que reunió a los mejores surfistas del país, y a riders internacionales, en las icónicas olas de Punta de Lobos, en Pichilemu.

El evento entregó $6.000.000 en premios y otorgó puntos decisivos para el ranking 2025, y consolidó su posición como uno de los eventos más importantes del calendario chileno.

Durante cuatro días, del 22 al 25 de octubre, la capital del surf chileno fue escenario de una intensa competencia de alto nivel con 15 categorías, desde Sub 12 hasta Gran Master +50, incluyendo Longboard y uniendo a todas las generaciones en el agua.

Alejandro Fuenzalida y Jessica Correia se llevaron el triunfo en la capital del surf

En Open -la categoría más importante del certamen- se consolidó como ganador el atleta local de Punta de Lobos, Alejandro Fuenzalida, dando vuelta la manga a segundos de sonar la “chicharra”, con verticales cortes de backside en la parte cercana al acantilado en sector de El Mirador.

En Open Damas, la portuguesa radicada en Puertecillo, Jessica Correia , fiel a su estrategia de tomar olas cercana al acantilado, logró un backside bastante afilado que la posicionó en el primer lugar, ganando el honor y los 600 mil pesos en premios. La calidad de las olas durante todas las jornadas fue de gran nivel, con buenas condiciones del banco de arena y viento sur.

“Estamos contentos del desarrollo que ha tenido Lobos por Siempre. No solo hemos visto un altísimo nivel deportivo que proyecta el nombre de Pichilemu y Chile, sino que hemos logrado el propósito que va más allá del deporte, ya que tiene un pilar fundamental en proyectos de conservación y sostenibilidad que se están desarrollando en el Parque Punta de Lobos y nuestras costas”, comentó el director del evento, Patricio Mekis.

Los asistentes disfrutaron de diversas actividades abiertas al público, que incluyeron:

Surferia y Surf Trueque: Una feria de emprendimientos locales y un exitoso espacio de intercambio de productos para dar nueva vida a artículos de surf, promoviendo la economía circular.

Mercado Campesino: Por primera vez, se sumó el Mercado Campesino de Pichilemu, apoyando directamente a los agricultores locales y usuarios de programas INDAP/Prodesal.

Voluntariado y Talleres: Se realizó una jornada de voluntariado para mantener y conservar el Parque Punta de Lobos, además de 16 talleres y charlas relacionadas con geología; flora y fauna terrestre y marina; reparación de trajes, sustentabilidad, entre otros temas de cultura oceánica.

Todos los ganadores de “Lobos por Siempre: La Celebración”: