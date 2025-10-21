Lobos por Siempre “La Celebración”: la fiesta del surf en Pichilemu que reúne a los mejores exponentes del país

Del 22 al 25 de octubre, la capital del surf chileno será escenario de la quinta fecha del Circuito Nacional de Surf Federado, cita que reunirá a los mejores riders del país. $6 millones estarán en juego en premios, además de unidades decisivas para el ranking 2025, lo que asegura una competencia de alto nivel. "Es una oportunidad muy importante para Punta de lobos y Pichilemu contar con una fecha nacional federada, ya que nos visitará mucha gente y eso ayuda mucho a la comunidad", comenta Clemente Rodríguez, competidor de la categoría sub 16.

Esta semana, Pichilemu será el escenario de una de las fechas más esperadas por los principales exponentes del surf a lo largo del país: Lobos por Siempre “La Celebración”, la quinta fecha del Circuito Nacional de Surf Federado que se celebrará entre el 22 y el 25 de octubre.

Esta edición tendrá 15 categorías, desde Sub12, Open, Master, longboard, entre otras; y casi todas las categorías serán federadas, lo que garantiza competitividad y profesionalismo. La excepción será la Sub 12, abierta para que niñas y niños más pequeños puedan sumarse a la instancia, fomentando la participación temprana en la disciplina.

Una fiesta única del surf en Pichilemu

La instancia es impulsada por el Parque Punta de Lobos, una iniciativa pionera en Latinoamérica que integra deporte, cultura, sostenibilidad y educación ambiental. El propósito es uno: unir a la comunidad y proteger este lugar único en el mundo, que es considerado la capital del surf de Chile.

“Estamos contentos de colaborar en este evento tan relevante para el surf nacional, que ha proyectado el nombre de Pichilemu y Chile a nivel global”, destacó Matías López, Presidente de la Federación Chilena de Surf.

Para el rider local, Clemente Rodríguez, que competirá en la categoría Sub 16,

este evento “es gran oportunidad para los surfistas locales de poder competir en su ola y demostrar su conocimiento en diferentes tipos de condiciones y estrategias de competencia en la ola que surfeamos y entrenamos todos los días”.

Clemente Rodríguez

“Es una oportunidad muy importante para Punta de lobos y Pichilemu contar con una fecha nacional federada, ya que nos visitará mucha gente y eso ayuda mucho a la comunidad, turismo y lo más importante es que vienen nuestros amigos de todo Chile a competir incluso hasta de Rapa Nui”, cuenta Rodríguez a The Clinic.

De esta manera, Punta de Lobos no sólo será el escenario de una competencia clave para el ranking del surf chileno, sino también de una semana de celebración.



