Oposición ingresa acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow tras crisis de tarifas eléctricas

Durante la semana pasada, parlamentarios de derecha ya anunciaban el libelo acusatorio en contra del ex secretario de Estado. Hoy lunes, la acción se materializó. En particular, los legisladores afirman que la acción se justifica por "ocultar la información recibida por la empresa Transelec, que advirtió en octubre del año pasado el cobro en exceso en las cuentas de la luz". Además, llamaron al oficialismo a no hacer "defensas corporativas".

Son 11 firmas de diputados y dos capítulos los que contiene la acusación constitucional que ingresó esta tarde la oposición en contra del exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) luego del error de cálculo tarifario en las cuentas de la luz y por “ocultar la información recibida por la empresa Transelec, que advirtió en octubre del año pasado el cobro en exceso en las cuentas de la luz”.

La oposición se cuadró desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario para sacar adelante el libelo que podría inhabilitar a Pardow de ejercer cargos públicos por cinco años.

El documento argumenta que existe una violación del principio de probidad, contenido en el capítulo 8 de la Constitución, que exige, al ejercer funciones públicas, que “se haga con eficiencia y eficacia” lo que, según personeros de la oposición, “no se habría cumplido por parte del exsecretario de Estado”.

El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamó a los parlamentarios del oficialismo a “estudiar debidamente, sin hacer una defensa corporativa, y más bien analizando los argumentos jurídicos que se presentan de una manera contundente. Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud”.

En esa línea su par UDI, Henry Leal, argumentó que el líbelo se sostiene en tanto el exministro “fue negligente al firmar el decreto tarifario. nadie lo revisó y ese error inexcusable, esa diligencia afectó el bolsillo de todos los chilenos. No solamente eso, eso provocó una alza del IPC, subieron las cuentas de los hipotecarios, de todas las cuentas en UF y eso lo pagaron todos los chilenos”.

El diputado Evópoli, Francisco Undurraga, quien se ha opuesto a acusaciones constitucionales anteriores presentadas por la oposición, ahora, mostró su respaldo con el libelo. “Se revela una forma de gobernar del Presidente Boric y de sus ministros, que es el gobierno de los pillados. Pues una vez que la prensa declara hechos irrefutables, se ven en la obligación de sacarlos”, sostuvo.

Además de Chile Vamos, a esta acusación constitucional fue firmada por Juan Irarrázabal del Partido Republicano, Sara Cocnha del Partido Social Cristiano y por la independiente ligada al PDG, Pamela Jiles.

El calendario de la acusación constitucional

Según lo que dicta la ley, el ex secretario de Energía deberá ser notificado dentro de los próximos días, con plazo límite hasta el jueves 30 de octubre. En caso de ser notificado, Pardow deberá asistir al Congreso 10 días después de dicha acción. Es decir, si es notificado este jueves, el exministro deberá comparecer a la Cámara el martes 11 de noviembre.

La comisión que elabora el informe sobre el libelo, cuenta con seis días tras la comparecencia del exministro, para elaborar el documento. Con todo, la acusación en la Sala de la cámara podría llevarse a cabo desde el 4 de noviembre hasta el lunes 17 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales y parlamentarias.