“Lamento que haya sido publicada y sacada de contexto”: Cardenal Chomalí se pronuncia ante la controversia que generó su foto con Claudio Crespo

El arzobispo de Santiago explicó que "después de la misa de bendición de la reparación de la Iglesia de la Asunción, mucha gente se me acercó para sacarse fotos conmigo. Cosa muy habitual. Él también lo hizo". Eso sí, manifestó que "no avalo la violencia venga de donde venga. Nunca y bajo ninguna condición y por ninguna causa".

Por Martín Browne

Una fotografía en la que aparece el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, junto al al excarabinero Claudio Crespo, se viralizó en redes sociales y generó amplia controversia.

Y es que varios usuarios cuestionaron a Chomalí por aparecer en una fotografía junto a Crespo, a raíz de las causas judiciales que éste enfrenta. Entre ellas se le acusa de ser el responsable de provocar la ceguera de Gustavo Gatica.

Ante esta situación, Chomalí entregó su versión de los hechos a The Clinic. “Después de la misa de bendición de la reparación de la Iglesia de la Asunción, mucha gente se me acercó para sacarse fotos conmigo. Cosa muy habitual. Él también lo hizo”, partió contextualizando.

“Lamento que esa foto haya sido publicada y sacada de contexto. Me duele que genere divisiones entre los chilenos”, continuó.

Asimismo, manifestó: “Una foto sacada de contexto se ha convertido en un pretexto. ¿Me puedo negar en el contexto de una misa a sacarme una foto con alguien que me lo pide?”

Respecto a la situación judicial que enfrenta Crespo, el arzobispo de Santiago sostuvo que “lo importante es que se sepa la verdad de los hechos y esa palabra la tienen los tribunales”.

En la misma línea, Chomalí expresó que “no avalo la violencia venga de donde venga. Nunca y bajo ninguna condición y por ninguna causa”.

La situación judicial de Claudio Crespo

Cabe consignar que Claudio Crespo enfrenta un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Allí es acusado por la Fiscalía de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió la visión luego de ser impactado por perdigones de Carabineros en sus ojos en noviembre de 2019.

Por dicha investigación en curso, Crespo fue dado de baja de Carabineros.

La fiscalía pide 12 años de cárcel. El Consejo de Defensa del Estado 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 15 años.

Y durante el desarrollo de dicho juicio oral, se ingresó otra denuncia en su contra. Crespo fue acusado de haber disparado contra una persona a menos de 10 metros. Como medidas cautelares, Crespo recibió la orden de prohibición de acercase a la víctima y, además, de la prohibición de portar armamento.