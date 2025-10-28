Boric despega a Corea del Sur con foco en la APEC y la oportunidad de instalar la candidatura de Bachelet en la ONU

El mandatario viajará hoy pasado el mediodía y aterrizará el miércoles en el país asiático. Además de la oportunidad económica que supone la reunión con líderes mundiales, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas aparece como un tema ineludible en su agenda. Señal de ello es la reunión que sostendrá el Presidente Boric con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Pasado el mediodía, el Presidente Gabriel Boric emprenderá vuelo rumbo a Gyeongju, Corea del Sur, para participar en el encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El mandatario aterrizará el jueves en el país asiático (hora local), donde comenzará su agenda con una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST, por sus siglas en inglés), donde encabezará el Seminario Empresarial Chile–Corea del Sur.

Sin embargo, los principales focos de La Moneda están puestos en la APEC, donde Boric se reunirá con líderes de diversas potencias mundiales en el marco de la cumbre multilateral. Entre los asistentes confirmados se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se espera la participación del primer ministro chino, Xi Jinping.

Además del interés económico que suscita la visita a Corea del Sur, la agenda del mandatario también estará atravesada por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En ese contexto, Boric podría sostener reuniones bilaterales para abordar la postulación con otros jefes de Estado, incluidos algunos con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como el propio Trump.

China, otro de los países con derecho a veto, ya ha entregado señales favorables a la expresidenta chilena. Hace dos semanas, el canciller chino, Wang Yi, sostuvo que Bachelet es “una figura política de renombre mundial” y “una amiga de larga data del pueblo chino”.

En la misma línea, el Presidente Boric también se reunirá con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien ejerció el cargo entre 2007 y 2016.

A menos de cinco meses de que el mandatario termine su periodo presidencial, hasta ahora solo se vislumbra una instancia internacional más, a Brasil para la COP 30. En dicho encuentro, que se realizará en Belem do Pará, el Presidente también contará con una oportunidad para abordar la candidatura de Bachelet a la ONU.

Esto, considerando que el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, mantiene una relación cercana con el mandatario y también con la expresidenta, por lo que se abre una oportunidad para abordar el tema.

La delegación empresarial del Presidente Boric

El Jefe de Estado visitará dos ciudades durante su gira. En Seúl, la capital, estará acompañado por su delegación oficial compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; el embajador de Chile en Corea del Sur, Mathias Francke; el presidente del directorio de Fundación Chile, Pablo Zamora; la directora de InvestChile, Karla Flores; y el director nacional de ProChile, Ignacio Fernández.

Junto a ellos viajará una nutrida comitiva empresarial que concentrará su trabajo en la APEC. Entre los integrantes destacan el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón; la CEO de Bifidice, Anastasia Gutkevich; el fundador de DATANAUTIC, Matías Fierro; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), Iván Marambio; el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes (ChileCarne), Juan Carlos Domínguez; la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Ana Lía Rojas; y la presidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2Chile), Rebeca Poleo.

Además, participará como invitado especial el director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile, Andrés Bórquez.