La emotiva despedida de un Mercader: Gonzalo Valenzuela recuerda a Héctor Noguera como “un papá en la tele y en la vida”

Tras la muerte de Héctor Noguera, Gonzalo Valenzuela recuerda con emoción al actor, con quien compartió elenco en la teleserie "Machos", destacando su influencia tanto en la televisión como en su vida personal.

Por Felipe Betancour y Génesis Muga

Compartir

La muerte de Héctor Noguera provocó una ola de reacciones en actores y actrices. Desde los más jóvenes, que compartieron elenco con él en sus últimas teleseries, hasta viejas figuras del teatro y la televisión, todos han mostrado sus condolencias y el respeto hacia la figura de Noguera.

En este siglo, uno de sus personajes más reconocidos fue Ángel Mercader, de la teleserie “Machos” emitida en 2003 por Canal 13. La historia estuvo marcada por los conflictos del patriarca con sus hijos y también por un romance fuera de su matrimonio.

“Un personaje muy interesante, muy importante, porque a través de Ángel Mercader se ven muchos vicios humanos, muchos defectos humanos”, confesó Héctor Noguera durante el estreno hace más de una década.

Uno de los hijos del clan Mercader fue interpretado por el joven Gonzalo Valenzuela, quien hacía sus primeras armas en la televisión abierta con este personaje que lo catapultó a la fama. Por eso, la muerte de Noguera golpeó de manera especial al actor.

“Es una pena enorme. También, por un lado, hay un descanso ya eterno. Creo que Tito deja algo muy importante para la cultura de este país. Él y toda su familia, aparte de la historia, y claramente Tito Noguera, va a ser siempre un referente”, dijo Valenzuela tras conocer la noticia.

“Para mí, mucho más que eso, fue un papá en la tele y un papá en la vida también. Yo tuve la suerte de tener un vínculo muy estrecho con Tito. Me ayudó muchísimo como persona y como parte de este mundo del teatro y de la actuación. Un gran tipo, un gran ejemplo también. Un deportista, un tipo sensible, un tipo que está siempre dispuesto a los demás y muy gracioso también. Yo me cago de la risa. Pienso en Tito y me río”, agregó el actor.

“Pero siempre me voy a acordar de que era su campeón. ¿Quién era su campeón? Su campeón. Adán. Y además armamos después una familia que sigue hasta el día de hoy. Seguimos siendo todos muy amigos, muy unidos. Creo que esa teleserie fue lo que formó. Formó una familia entre nosotros. Muy bonita. Viajamos juntos, estuvimos todos juntos viajando. Es una locura. Cosa que nunca había visto antes en un elenco. Realmente algo que perdura veinte y tantos años después y va a seguir siendo eterno”, cierra Valenzuela.