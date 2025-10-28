Histórico cambio en Sodimac: Eduardo Mizón deja la gerencia general tras dos décadas liderando la empresa

Mizón dejará la gerencia general de Sodimac en Chile el 31 de diciembre de 2025. Su decisión tiene que ver con sus nuevos proyectos profesionales, en este caso, enfocarse en su labor como director de empresas. Durante su gestión, las ventas de Sodimac Chile pasaron de aproximadamente US$ 1.300 millones en el año 2005 a US$ 2.200 millones al cierre de 2024.

Este martes se dio a conocer que Eduardo Mizón, histórico gerente general de Sodimac Chile, presentó su renuncia ante el directorio de la compañía presidida por Juan Pablo del Río.

De esta manera, Mizón dejará la gerencia general de Sodimac en Chile tras 20 años en el cargo y más de 30 en la compañía.

Según explicaron desde Sodimac, su salida se hará efectiva el 31 de diciembre de 2025. Sin perjuicio de ello, Mizón permanecerá hasta el 30 de junio de 2026 apoyando a quien sera nombrado como su sucesor.

La determinación de Mizón de dejar el cargo que ocupó durante las dos últimas décadas tiene que ver con sus nuevos proyectos profesionales, en este caso enfocarse en su labor como director de empresas, lo que venía desarrollando desde agosto de 2006.

El crecimiento de Sodimac bajo su gestión

Ante la renuncia de Mizón, Juan Pablo del Río, presidente del directorio de Sodimac, declaró que “estamos profundamente agradecidos por su valiosa contribución al crecimiento y transformación de Sodimac, que en estos años se ha seguido consolidando como líder del mercado del mejoramiento del hogar y productos para la construcción, desarrollando nuevas capacidades físicas y digitales para mejorar la experiencia de nuestros clientes”.

Asimismo, manifestó que “Eduardo siempre ha estado conectado al detalle con el negocio y se ha preocupado de las personas que lo hacen posible. Valoramos la manera en que ha conducido la empresa, con un perfil de alta exigencia y buenos resultados. Ha sabido equilibrar el crecimiento de Sodimac con un desarrollo sostenible”.

Foto: Agencia Uno

Cabe consignar que antes de tomar la gerencia general de Sodimac en 2005, Mizón cumplió diversas labores en la compañía. Partió en el equipo comercial, fue gerente de negocios Ferretería y Terminaciones, luego ocupó la gerencia de Desarrollo y Estudios para Chile y Latinoamérica.

También estuvo a cargo de la gerencia de división Homecenter y la gerencia de Operaciones (Sodimac Constructor, Homecenter y Venta a Empresas).

Durante su gestión, las ventas de Sodimac Chile pasaron de aproximadamente US$ 1.300 millones en el año 2005 a US$ 2.200 millones al cierre de 2024.

En 2021, bajo la gerencia de Mizón, la compañía alcanzó un récord de ingresos de US$ 3.450.