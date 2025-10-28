Quién es Francisco Cox, el abogado que fichó Diego Pardow para su acusación constitucional y que ya ha defendido a autoridades del Frente Amplio

El penalista será quien se encargue del libelo acusatorio contra el exministro de Energía. Cuenta con un pasado exitoso en el Congreso, lugar en el que ha sorteado tres acusaciones en el pasado, entre las que se considera una defensa a Marcela Cubillos en 2019.

Las bancadas de oposición materializaron este lunes lo que señalaron en la carta que firmaron en conjunto la semana pasada: que iniciarían una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow (Frente Amplio) a raíz de la crisis que provocó su salida de la cartera por el cobro de las tarifas de las cuentas de la luz.

Con la firma de parlamentarios de RN, la UDI, Evópoli, el Partido Republicano, Demócratas e, incluso, de adherentes al Partido de la Gente (PDG), se oficializó la ofensiva en contra del abogado frenteamplista, quien recurrió a un colega para que asumiera su defensa en el Congreso para rebatir el libelo acusatorio, que responsabiliza a Pardow de negligencia y falta al deber de la probidad administrativa.

¿A quién recurrió el exministro? A Francisco Cox, connotado abogado penalista, quien ya cuenta consigo la defensa de dos acusaciones constitucionales de autoridades de la actual administración.

La primera fue cuando asumió, en junio de 2023, la representación de Marco Antonio Ávila (Frente Amplio), entonces ministro de Educación. El argumento para acusar a Ávila, por entonces, fue que este había priorizado una agenda con foco en la diversidad sexual, en desmedro de otras problemáticas del sector, como la reactivación educacional tras la pandemia de coronavirus. La acción fue rechazada por 78 votos.

Por otro lado, en mayo de este año Cox defendió al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (Frente Amplio), luego de que se le acusara la responsabilidad política por la muerte de dos hinchas de Colo-Colo a las afueras del Estadio Monumental antes de que se desarrollara un partido de fútbol.

Sin embargo, en la discusión en Sala, la admisibilidad de la acusación no alcanzó los votos necesarios, dado que obtuvo 63 votos a favor y 63 votos en contra.

Pero su representación en acusaciones constitucionales no se limita únicamente a personeros del Frente Amplio. En 2019, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, defendió a Marcela Cubillos, por entonces ministra de Educación, y que era apuntada por la entonces oposición por “faltar a la verdad” en relación al cuestionado Sistema de Admisión Escolar. Tal acusación también fue rechazada: tuvo 77 votos en contra.

Perfil profesional

Cox es abogado de la Universidad Diego Portales, casa de estudios de la que se tituló en 1995. Luego tuvo pasos por la Universidad de Oxford y George Washington con pasantías en derechos humanos. Tiene un magíster en derecho de la Universidad de Columbia.

Ha tenido participaciones en instancias relacionadas a la investigación de vulneración de derechos humanos en el extranjero. Por ejemplo, fue nombrado por la comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) como uno de los cinco expertos que estuvieron encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México.

Asimismo, a finales de 2019 el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) fue convocado como experto para participar de una misión especial de investigación en Venezuela, país dirigido por el régimen de Nicolás Maduro.

Ha representado a los exparlamentarios de la UDI Ena von Baer y Jovino Novoa, ambos indagados por el caso Penta.