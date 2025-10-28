La historia de Tío Tomate a 18 años de su apertura: el restaurante que inició la fiebre de las pizzas de autor en Chile

El restaurante pionero en pizzas de autor —famoso por su característica creación de palta— cumple 18 años y celebra su consolidación con cinco locales y una propuesta gastronómica que trasciende su especialidad. Casi dos décadas atrás, Tío Tomate abría sus puertas como un pequeño local de bajón en Cachagua.

Hace 18 años atrás, el reconocido restaurante Tío Tomate (@eltiotomate) abrió su primer local en el centro de Chachagua con una propuesta muy distinta a lo que es hoy. La idea era “hacer un local para el bajón de la discoteque” de pizzas, recuerda uno de sus socios, Rodrigo Arellano. Hoy se consolida como un gran restaurante que acumula cinco locales en concurridas zonas del país: Barrio Italia, Vitacura, La Dehesa, Maitencillo y Cachagua.

En un inicio, su especialidad eran sus pizzas de autor. Hoy su carta es amplia, pero sigue siendo reconocido por sus recetas únicas, como su famosa pizza a la piedra llamada “Palta”, que trae carne mechada, palta y queso azul. Al principio causó extrañeza, pero rápidamente su fórmula fue replicada por varios locales más. “Solo en el Tío Tomate estaba esa pizza. Ahora está en todos los restaurantes, así que es un honor que nos hayan copiado la receta”, cuenta su dueño.

“Peras asadas, queso azul y rúcula” o “Camarones y pulpo con salsa pil-pil y ciboulette”, son algunas de las 32 originales pizzas de autor que se leen en su menú. Además, ofrecen desde ceviches y mariscos a 14 contundentes ensaladas. Su carta de tragos tampoco se queda atrás: con sus infaltables cócteles de autor, mocktails, whiskeys, y una extensa variedad de schops.

Su apuesta fue rupturista desde un inicio: fueron de las primeras pizzerías que no se encasillaba en la categoría de restaurante italiano. “Antes todos los locales de pizzas eran italianos, con pasta, nosotros no tenemos ni una pasta. Son pizzas de autor que hemos ido creando nosotros y hemos ampliado la carta a ensaladas, productos del mar, etc”, cuenta su socio.

“Nuestros precios son súper buenos (…) a pesar de que estamos en barrios como La Dehesa o Vitacura”

Además de su experiencia gastronómica, Tío Tomate se caracteriza por sus amplias terrazas. “Siempre ha sido esa la búsqueda desde que empezamos, locales que tengan muchas terraza y bien acogedores”, cuenta. La idea es que el cliente se sienta como en el patio de su casa, relajado.

El último local que inauguraron, en La Dehesa, justamente destaca por su amplio jardín, con 2.000 metros cuadrados. “Los fines de semana se llena de niños y en la noche hacemos actividades. Hacemos un bingo los días jueves que se nos llenan. El lugar es súper grande, entonces se presta para celebrar cumpleaños y eventos”, relata su dueño. En las noches, hacen shows de stand up comedy con humoristas como Luis Sliming y Álvaro Salas.

A ese ambiente cómodo, se suma su apuesta por mantener una carta con precios accesibles. “Nuestros precios son súper buenos y somos mucho más baratos que otros restaurantes, a pesar de que estamos en barrios como La Dehesa o Vitacura. Eso hace que los clientes vayan muchas veces a la semana. No es como que van una vez y no pueden ir más porque se gastaron todo el presupuesto”, asegura su dueño.

Aunque por ahora no tienen planes de abrir más restaurantes, están considerando abrir una heladería en Barrio Italia, al lado de su local en Avenida Italia.