La violenta pelea en la barra de Colo Colo que empañó el partido entre los albos y Deportes Limache en el Estadio Nacional

En los primeros minutos del partido se registró una gresca en la interna de la Garra Blanca. Los hinchas fueron captados peleando en los primeros minutos del cotejo y utilizaron cinturones, muletas y hasta cuchillos en el enfrentamiento.

Un nuevo hecho de violencia se toma el fútbol chileno. Esta vez la protagonizó la barra de Colo Colo en los primeros minutos del partido entre el Cacique y Deportes Limache, que fueron captados en una violenta gresca entre dos facciones de la Garra Blanca, que se ubicaban en el sector norte del Estadio Nacional.

Cabe señalar que el “Popular” volvía a ser local después de 19 años en el reducto de Ñuñoa, debido a la seguidilla de conciertos en las últimas semanas que deterioraron el pasto en el Estadio Monumental.

ADN registró el momento exacto de la riña, donde se observan hinchas peleando con cinturones, muletas y hasta cuchillos dentro del estadio.

Según el medio, cerca de un centenar de barristas participaron en la pelea. Un violento episodio que nuevamente opaca el espectáculo deportivo.

Colo Colo empata y se aleja de copas internacionales

Dentro de la cancha se jugaban puntos valiosos para Colo Colo, que tenían la obligación de vencer a los Tomatinos para acercarse a puestos de Copa Sudamericana, especialmente después del triunfo de Cobresal, que venció a Unión Española y se consolidó en la séptima posición, estirando su ventaja a seis puntos sobre los albos.

A pesar de ir 2-0 hasta el minuto 83 -con goles de Claudio Aquino y Lucas Cepeda-, Colo Colo dejó ir una gran oportunidad para sumar de tres puntos: Deportes Limache descontó en el final del complemento y Luis Hernández le robó el triunfo a los albos con un gol al 96′.

Así, Colo Colo se aleja de puestos de copas internacionales a falta de cinco fechas para el fin del Campeonato Nacional. Por otra parte, el cuadro de la quinta región se encuentra en la 14° posición de la tabla, a dos puntos de puestos de descenso.