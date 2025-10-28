Minvu estrena guía de “comunicación en condominios” tras caso de vecina “conflictiva” eliminada de grupo de Whatsapp que tuvo que ser reincorporada

Luego de que la Corte de Apelaciones de Arica ordenara a una comunidad de copropietarios de Arica reincorporar a una vecina que fue expulsada del grupo de comunidad, el Ministerio de Vivienda presentó una guía de recomendaciones para la comunicación y toma de decisiones en condominios.

La semana pasada fue noticia el caso de una mujer de un edificio de Arica que fue eliminada del grupo de copropietarios por ser considerada una vecina “conflictiva”, y que interpuso un recurso de protección por esa decisión, ante la cual la Corte de Apelaciones de Arica ordenó reincorporar a la vecina al grupo.

El tribunal determinó que la exclusión “priva del derecho a información y participación comunitaria”. Al mismo tiempo, vulnera principio de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Así se definió que la vecina tiene derecho a ser informada sobre lo que ocurre en la comunidad.

Este caso generó revuelo, a tal punto de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tomó cartas en el asunto. Esta jornada la cartera presentó un guía de recomendaciones de “Comunicación en condominios”. El fin de este manual es informar a la ciudadanía sobre los derechos que protege la Ley de Copropiedad, que aborda el derecho a participación en decisión relevantes y acceso a la información relevante.

Fue el propio ministro Carlos Montes que presentó esta guía, y remarcó la relevancia de conocer la ley. “El Minvu tiene la misión de construir viviendas, barrios y contribuir a hacer ciudad. Pero todo esto no es válido si no son las comunidades las que logran desarrollar la capacidad y condiciones de vivir juntas. Y el fallo de la Corte es un precedente interesante en el derecho a la información de todos los que viven en la comunidad”, sostuvo la autoridad.

Los detalles de la guía del Minvu tras el caso de la vecina “conflictiva”

El ministro Montes resaltó que “lo más importante a sacar como lección es que hay que respetarse. Cualquiera que insulte a otro, sea en Arica o en cualquier parte del país, por cualquier medio, eso debe ser claramente sancionado y que predomine una cultura de respeto y de convivencia para la vida en conjunto”.

Por lo mismo, en la guía se resaltan los detalles de la Ley, sobre los antecedentes que hay que tener en consideración para la vida en comunidad. En ese sentido, destaca que el reglamento establece que los mecanismos como chats grupales para información y diarios murales “son maneras de mantenerse al tanto de todo lo relacionado con las comunidades”.

El manual de recomendaciones destaca la relevancia de las plataformas de mensajería en las comunidades. De todas formas, pese a su importancia, aclara que no son válidas para realizar votaciones de asamblea, ni tomar acuerdos formales.

Sobre la importancia de esta guía, la secretaria ejecutiva de Condominios, Doris González, sostuvo que “entendemos que hay una gran necesidad de información en las comunidades y que las vecinas y vecinos deben tener acceso a los canales de información, pero también hay que aclarar cuáles son las formas correctas de tomar decisiones. En ese sentido, las asambleas presenciales o virtuales y las consultas escritas, son los mecanismos que la Ley de Copropiedad dispone para todos los condominios del país”.