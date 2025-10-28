“Ha sido una experiencia maravillosa”: Los últimos días y el emotivo discurso de Héctor Noguera en su despedida del set de su última teleserie

La participación final de Héctor Noguera como Eduardo Ruiz Tagle en "Aguas de Oro" estuvo marcada por decisiones creativas del equipo, ajustes en el guión y momentos que resaltan su legado en la televisión chilena.

La mañana de este martes, la actriz Amparo Noguera salió hasta el frontis de la casa de su padre para entregar unas palabras a los medios de comunicación apostados en el lugar, luego de que se confirmara la noticia del fallecimiento del actor Héctor Noguera, a los 88 años.

La actriz contó que su padre llevaba varios meses diagnosticado con cáncer, una enfermedad que lo afectó por un tiempo y que finalmente se volvió terminal. “Como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila con él. En los últimos días, se precipitó bastante”, dijo a través de las pantallas de Chilevisión.

La hija de Héctor Noguera también destacó que su padre “era inquieto, siempre fue muy trabajador”. Hasta hace pocas semanas, el actor formó parte del elenco de “Aguas de Oro”, la teleserie de Mega estrenada hace algunos meses.

“Él tenía una agenda súper llena, grabó hasta hace pocas semanas escenas para la teleserie de Mega. Se fue como él merecía irse”, dijo su hija sobre el último personaje de Tito Noguera en las teleseries, una carrera que comenzó en la década de los 60.

Las últimas grabaciones

Para grabar esas últimas escenas, el guion fue modificado de modo que Tito Noguera pudiera mantener continuidad, ya que desde hace un tiempo no podía trasladarse a las locaciones de la producción —un set en el canal y otro en Colina— donde se registran las imágenes de los pozones y el pueblo ficticio.

La propia directora ejecutiva Daniela Demicheli, productora del área dramática de Mega, entregó más detalles sobre los últimos días de trabajo del actor. “Para nosotros fue un privilegio trabajar con él y que estuviera con nosotros hasta hace muy poquito, hasta hace dos semanas. Fue algo inesperado, muy rápida su enfermedad”, relató esta mañana en el programa “Mucho Gusto”.

La productora reveló además que “nos pidió salir de la teleserie, pero dentro de sus posibilidades quiso seguir grabando”. Por eso, se tomó la decisión de ajustar la historia: “En el fondo, se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, algo que pudimos resolver rápidamente. E hicimos FaceTime desde su casa”.

Sobre la última jornada de grabación de Noguera junto al equipo, Demicheli recordó: “Le pregunté ‘Tito, ¿tú te quieres despedir del equipo? Porque en el fondo, te vas a ir a tu casa y vamos a seguir grabando contigo’. Y él dijo: ‘Sí, obvio que sí’”. Así fue esa emotiva despedida del elenco de lo que quedará marcado como su última teleserie.

Esa última grabación quedó inmortalizada en un video que compartió el propio canal. En el registro se ve a Noguera reunido con todo el equipo de la teleserie, recibiendo un cálido abrazo, acompañado de Carolina Arregui y de la propia productora, quien informó al equipo que ese sería su último día en el set de grabación.

El actor, visiblemente emocionado, agradeció a su equipo: “Ha sido verdaderamente un periodo maravilloso estar con ustedes, estoy muy feliz. Ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en todo mi tiempo”, dijo en lo que fue su último registro en un set televisivo.