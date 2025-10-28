Sodimac se querelló por millonarios hurtos en dos sucursales: pérdidas alcanzan los $100 millones y gran parte de lo sustraído corresponde a artículos de construcción 

La empresa filial del grupo Falabella presentó dos querellas por el delito de hurto simple: una por pérdidas en la tienda de Melipilla y otra por lo mismo en la sucursal de Talagante. En ambas acciones, dirigidas contra quienes resulten responsables, la compañía solicita al Ministerio Público que investigue la eventual participación de autores, cómplices o encubridores.

Por millonarios hurtos en dos sucursales de la Región Metropolitana que ascienden a $100 millones, Sodimac presentó querellas ante el Ministerio Público.

Se trata de dos acciones judiciales que van en la misma línea: una por una por pérdidas en la tienda de Melipilla y otra por lo mismo en la sucursal de Talagante.

Y es que tras realizar sus procesos de inventario del primer semestre de 2025, Sodimac detectó estas millonarias pérdidas.

En el caso de Melipilla, la auditoría interna permitió establecer diferencias de inventario equivalentes a $58.897.105.

Mientras que en lo que corresponde a la sucursal de Sodimac en la comuna de Talagante, la cifra de pérdidas asciende a $41 millones.

Ambas querellas, por el delito de hurto simple, están dirigidas contra quienes resulten responsables.

Con estas acciones, la empresa filial del Grupo Falabella solicita al Ministerio Público que investigue la eventual participación de autores, cómplices o encubridores.

Asimismo, solicita que se apliquen las máximas sanciones contempladas por la ley, además de las indemnizaciones civiles que correspondan.

Cabe consignar que según información entregada por Sodimac al Ministerio Público, gran parte de las especies sustraídas de las tiendas de Melipilla y Talagante corresponden a artículos de construcción. También se dio cuenta de muebles, herramientas y productos de temporada.

El histórico cambio en Sodimac

En otro ámbito, cabe recordar que por estas horas Sodimac anunció un histórico cambio en su plana mayor. Eduardo Mizón, gerente general de la compañía en las últimas dos décadas, presentó su renuncia.

Su salida de la Sodimac, que se hará efectiva el 31 de diciembre de 2025, se debe a sus nuevos planes profesionales: dedicarse de lleno a su rol como director de empresas.