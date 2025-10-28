Unimarc en Zapallar sufre un nuevo revés: Corte rechaza recurso de protección de SMU y se mantiene en duda la polémica construcción

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección de la empresa, que acusó un actuar ilegal y arbitrario de la DOM de Zapallar por invalidar seis Certificados de Informaciones Previas.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección presentado por SMU por el cuestionado proyecto de construcción de un supermercado Unimarc en el acceso a Zapallar.

La empresa -a cargo de Unimarc, Mayorista 10, Alvi y Super 10- presentó esta acción judicial ante la Corte en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna en julio de este año, en el que apuntaron contra la municipalidad por supuestamente iniciar un proceso ilegal en su contra por buscar invalidar seis Certificados de Informaciones Previas (CIP) del proyecto, lo que complica la construcción del supermercado.

En el documento, SMU apeló a un actuar ilegal y arbitrario de la DOM de Zapallar. Esto, porque la institución rechazó los CIP, apuntando que el proyecto de construcción del Unimarc omitió información sobre la clasificación vial de las calles colindantes a la construcción. En ese sentido, no constataron que el “Centro Comercial Zapallar” se construiría en una vía de servicio en la Avenida Januario Ovalle.

La empresa apeló a que los certificados habían sido aprobados dos años antes, y que la municipalidad invalidó los CIP fuera de plazo.

Sin embargo, a más de cuatro meses de que fuera presentado el recurso, este fue rechazado por la Corte. El Tribunal determinó que el proceso de nulidad de los CIP no ha concluido, por lo que no pueden intervenir. Al mismo tiempo, como no ha concluido el proceso, no se puede calificar de ilegal o arbitrario, ya que no ha vulnerado ningún derecho.

Mientras tanto, aún se debe resolver la invalidación oficial de los certificados. Cabe destacar que paralelamente, vecinos de Zapallar se han manifestado en contra de este proyecto, acusando, entre otras cosas, que provocaría problemas de tránsito.

La respuesta de Zapallar al rechazo del recurso de protección

Desde la municipalidad de Zapallar remarcan que esto no implica que se haya rechazado la construcción del supermercado. Por el contrario, cabe destacar que la DOM ya había aprobado a inicios de este año el proyecto. Sin embargo, defendieron la decisión de invalidar los certificados previos.

En ese sentido, remarcan que la resolución confirma que han actuado en el marco de su deber legal como municipio. Esto, teniendo en cuenta que deben velar por el correcto cumplimiento de la normativa urbanística. Ante la postura de SMU de que Zapallar está en contra de la construcción del Unimarc, en la municipalidad afirman que no es un conflicto con la empresa.

La casa edilicia, insisten, busca que SMU se ajuste al ordenamiento jurídico vigente. Gastón Gómez, representante jurídico de la municipalidad en esta causa, afirmó que “no existe un ánimo de confrontación con la empresa. Estamos ante una discusión jurídica en la que el municipio debe cumplir el rol que la ley le asigna”.