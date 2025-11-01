“Se encantó con esa sátira sobre la oligarquía y el poder”: Vicente Sabatini cuenta cómo convenció a Héctor Noguera de interpretar a Federico Valdivieso

"Tenía la convicción de que era el actor ideal para interpretar a Federico Valdivieso, pero sabía que sería difícil convencerlo. Él estaba con clases, funciones, dirigiendo, sin tiempo", fue parte de lo que contó Sabatini, al recordar cómo fue fichar a "Tito" Noguera para el rol protagónico de la teleserie Sucupira (1995).

Luego del fallecimiento de Héctor Noguera a los 88 años, amigos, colegas y exalumnos de este destacado actor brindaron sus testimonios a The Clinic, para retratar lo que fue su multifacética vida.

Entre esos testimonios, que forman parte de un extenso reportaje de este medio, está el de Vicente Sabatini, el director de televisión que tuvo a “Tito” Noguera cumpliendo notable roles protagónicos en teleseries como Sucupira, Romané y Pampa Ilusión.

Al comenzar su relato, Sabatini contó que “la primera vez que vi al Tito actuar fue en 1974, cuando llegué a la Escuela de Artes de la Comunicación (EAC) de la Universidad Católica. Yo tenía 22 años. Ese año se montó La vida es sueño, dirigida por Eugenio Dittborn, y Tito hizo a Segismundo. Ese monólogo es uno de los más hermosos del teatro universal, y hecho por él fue algo extraordinario y muy impresionante de ver”.

“Yo asistía a los ensayos como alumno, casi escondido por ahí, y eso me marcó mucho. Yo tenía 22 años y ya era amante del teatro desde mucho antes, pero verlo a él fue importante, abrió otra dimensión de lo que significaba actuar”, continuó.

Décadas más tarde, Sabatini tuvo la oportunidad de dirigir a Héctor Noguera en la denominada época dorada de las teleseries de TVN. El comienzo de esa fructífera alianza de trabajo fue en 1995 con Sucupira.

“En 1995, fui a buscarlo para Sucupira. Tenía la convicción de que era el actor ideal para interpretar a Federico Valdivieso, pero sabía que sería difícil convencerlo. Él estaba con clases, funciones, dirigiendo, sin tiempo. Fui con el capítulo uno bajo el brazo. Le dije: “No me contestes ahora. Solo léelo”. Me fui sin mucha fe, pero convencido del proyecto”, narró.

“Lo leyó y se encantó con esa sátira sobre la oligarquía y el poder, que estaba muy bien escrita. Le gustó la imagen de su entrada triunfal montado en un elefante, y rápidamente encontró el tono del personaje”, siguió.

En la misma línea, Sabatini sostuvo que “para mí –y creo que para millones de personas en este país– hay tres papeles suyos que son fundamentales, al menos en televisión y del periodo en que yo trabajé con él: el alcalde de Sucupira; Melquiades, el rey gitano de Romané (2000), y Mister William Clark de Pampa Ilusión (2001). En los tres sostuvo no solo la historia, sino el peso moral de la trama”.

Héctor Noguera en Pampa Ilusión (2001). Foto: TVN

En el caso de Pampa Ilusión, el director de TV comentó que “durante el rodaje de esa teleserie íbamos una vez al mes a Humberstone. Él estaba postrado en una cama, y todo tenía que pasar por el texto, la voz, la mirada. Lo tomó como un desafío total”.

“Y en medio de ese rigor también había humor. Recuerdo un ensayo largo; yo hablando con la Delfina Guzmán, y de pronto escuchamos un ruido. Tito se había quedado dormido. “Mire este huevón”, decía la Delfina muerta de la risa”, añadió.

Mientras que en el caso de Romané, Sabatini reveló que “entre grabaciones se iba a nadar mar adentro. Había que sacarlo del agua para seguir”.

