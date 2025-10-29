El gran dolor de Jeannette Jara, su rápido ascenso político y el registro inédito de su detención en una marcha siendo presidenta de la Usach

The Clinic estrena Retrato Presidencial, un podcast original que perfila a los aspirantes a La Moneda. En este episodio, Jeannette Jara —la candidata comunista del oficialismo—. Un repaso a su vida, desde la población donde creció en Conchalí, hasta su consolidación como una de las ministras mejor evaluadas del gobierno de Gabriel Boric. La historia aborda su militancia temprana, su paso por la Usach y el registro inédito de su detención en una marcha, además del gran golpe que marcó su juventud: la muerte de su primer marido, Gonzalo Garrido, también militante comunista. “Las penas y alegrías de nuestras vidas nos construyen como las personas que somos”, dice Jara, en un retrato íntimo de la mujer que hoy busca la Presidencia.

En el audio se escucha el ruido seco de una marcha universitaria: cánticos, sirenas, gritos. Luego, una voz se impone entre la confusión: “¡No me empuje!”. Es Jeannette Jara, entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach, siendo detenida por Carabineros en 1997 durante una protesta por la gratuidad. Tras el episodio, la entonces dirigente pasó dos noches en la cárcel de mujeres.

Esa grabación —conservada por más de dos décadas— forma parte del nuevo episodio de Retrato Presidencial, el pódcast original de The Clinic que perfila a los aspirantes a La Moneda, y que en esta entrega reconstruye la biografía íntima de la candidata comunista del oficialismo: sus años de militancia, su luto juvenil, su distanciamiento con Daniel Jadue, su vínculo con Michelle Bachelet, la representación a víctimas de la represión policial en el estallido social y la gran pena que marcó su vida:

Jeannette Jara nació y creció en la población El Cortijo, en Conchalí. Es la mayor de cinco hermanos y aprendió pronto a combinar trabajo con estudio. “Provengo de una familia que vivió la pobreza de cerca”, ha dicho más de una vez.

A los quince años ya militaba en las Juventudes Comunistas. Cuando entró a la Universidad de Santiago a estudiar Administración Pública, su nombre empezó a resonar entre los pasillos del movimiento estudiantil. Allí conoció a Gonzalo Garrido, dirigente de Ingeniería Eléctrica y uno de los líderes más carismáticos de la federación. Militante comunista que tocaba canciones de Silvio Rodríguez en su guitarra, se convirtió en su primer gran amor y en el compañero con quien compartía tanto la vida política como la personal.

El 11 de marzo de 1996, cuando Jeannette tenía apenas 21 años, su historia dio un giro abrupto. Ese día, Gonzalo Garrido fue encontrado sin vida en La Florida. Según el certificado de defunción, la causa fue “intoxicación por monóxido de carbono”. La noticia fue un golpe que la marca hasta hoy.

Esa pérdida marcó profundamente su carácter.“Las penas y alegrías de nuestras vidas nos construyen como las personas que somos”, dice Jara.

Quienes la conocieron entonces coinciden en que ese dolor se transformó en combustible político que la afianzó como dirigenta estudiantil. Un año más tarde, ya como presidenta de la Feusach, encabezó marchas, negociaciones y tomas. Fue en una de esas manifestaciones donde ocurrió la detención registrada en el audio, cuando Carabineros irrumpió para dispersar a los estudiantes.

En paralelo lideró a las juventudes comunistas, teniendo un importante rol en un concierto en homenaje a Ernesto “Che” Guevara, realizado en el Estadio Nacional. En dicha cita, Jara conoció a Silvio Rodríguez.

Tras su paso por la Usach, Jara ingresó al Servicio de Impuestos Internos, se tituló de abogada y se vinculó al mundo sindical. En 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrada subsecretaria de Previsión Social. Desde entonces mantiene una relación de cercanía con la expresidenta, a quien considera una de sus principales mentoras.

Más tarde, bajo el gobierno de Gabriel Boric, asumió el Ministerio del Trabajo. Desde ahí impulsó la reforma previsional, negoció el alza del salario mínimo y se consolidó como una de las ministras mejor evaluadas del gabinete. En el entorno del Presidente describen su estilo como “firme, sin estridencias, pero con una claridad ideológica inusual”.

En el pódcast también se aborda el período en que Jara fue candidata a alcaldesa por Conchalí, candidatura en la que tuvo a Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, como uno de sus principales aliados. Hoy su relación ya no es la misma y se demarca por las tensiones que se canalizaron en la infructuosa campaña a diputado de Jadue.

En 2019, Jeannette Jara, además, tuvo un activo rol en el estallido social. Fue en ese periodo donde litigó por primera vez (también estudio derecho), asumiendo la representación de dos víctimas del estallido social.

Su historia —la de una joven de población que enfrentó la pérdida y que aprendió a moverse en el poder sin renegar de sus orígenes— es la que ahora se narra en Retrato Presidencial, el pódcast que muestra los costados humanos y políticos de quienes buscan llegar a La Moneda.