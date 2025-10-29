Grupo Abra, matriz de las aerolíneas Avianca y Gol, evalúa la compra de la chilena SKY

El Grupo Abra, matriz de las aerolíneas Gol, Avianca y Wamos Air, estaría interesado en tomar el control de Sky Airline, por lo que —según ha trascendido—, la sociedad estaría liderando tratativas con la firma chilena para concretar un acuerdo.

El holding, con presencia en más de 140 destinos de América y Europa, ya dio un paso en Chile cuando, a mediados de octubre, solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) un Certificado de Operación Aérea para que su compañía NG Servicios Aéreos pueda operar en el país. Y ahora estaría llevando a cabo negociaciones para quedarse con la totalidad de la aerolínea fundada por la familia Paulmann.

Fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron a The Clinic que el Grupo Abra estaría interesado en adquirir SKY, aunque al interior de está última habría preocupación ante la eventual adquisición, considerando que las cifras no han sido positivas en el último tiempo. A lo anterior, se suma la salida del ahora exCEO de la compañía, José Ignacio Dougnac, quien dejó el cargo en julio de este año.

La crisis de la industria aeronáutica, gatillada por la pandemia, forzó a SKY a buscar alternativas de financiamiento, por lo que en septiembre de 2021 emitió un bono de US$70 millones que fue adquirido por el Grupo Abra, a través de la sociedad Andes Limited.

Esa deuda vencerá en octubre de 2026, y a la fecha, de acuerdo a La Tercera, la sociedad lo tiene valorizado en casi US$90 millones.

El mismo periódico mencionado señala que la deuda contempla una cláusula que le permite a Abra convertirla en acciones de SKY y quedarse con el 41% del capital de la chilena. Abra podría ejercer la opción en cualquier momento desde la suscripción del contrato de compra del bono.

De este modo, La Tercera consigna que Holger Paulmann, el presidente ejecutivo de SKY, es quien estaría liderando actualmente las tratativas, mientras que Abra contaría con la asesoría de Hudson Bankers, la misma compañía de inversiones que les prestó consultoría cuando negociaron la entrada a Adelco del private equity brasileño IG4, el que pagó US$57 millones por el 50% de la empresa.