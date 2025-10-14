Controlador de Avianca y Gol busca aterrizar en Chile: Grupo Abra solicitó permiso para operar vuelos charter y arriendo de aviones

El Grupo Abra, controlador de Avianca y Gol, solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile un certificado para que NG Servicios Aéreos opere vuelos chárter y arriendo de aeronaves desde Santiago, fortaleciendo su alianza con Sky Airlines mediante un crédito convertible de US$70 millones.

El Grupo Abra, controlador de las aerolíneas Avianca y Gol, solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile un Certificado de Operación Aérea para que su compañía NG Servicios Aéreos pueda operar en el país. Esta compañía ya está registrada en Chile y es parte del conglomerado con sede en Inglaterra.

NG Servicios Aéreos tendrá su base en Santiago y se dedicará a ofrecer vuelos chárter, es decir, viajes no regulares que se contratan de forma puntual, y al arriendo de aeronaves. De acuerdo con Diario Financiero, estas operaciones podrán realizarse para cualquiera de las aerolíneas del Grupo Abra u otras compañías del sector, según las oportunidades del mercado.

El Grupo Abra ya tiene vínculos con Sky Airlines, la aerolínea chilena ligada a la familia Paulmann y con la que en 2022 firmó un acuerdo financiero para obtener un crédito convertible de US$ 70 millones destinado a fortalecer su expansión regional.

El préstamo lo hizo Andes Limited Inc., una empresa vinculada al Grupo Abra. El acuerdo vence en octubre de 2026 y permite que el dinero se transforme en acciones si ambas partes lo deciden, lo que le permitiría al grupo quedarse con el 41,04% de la propiedad de Sky.

Dicho préstamo se estructuró como un instrumento tipo bullet, lo que significa que no se paga en cuotas, sino que el total se cancela al final del periodo. Los documentos detallan que “los intereses y comisiones del préstamo convertible se capitalizarán y se añadirán al saldo pendiente que se pagará o convertirá”.

En julio de 2025, representantes del Grupo Abra —entre ellos Francisco Montt, Héctor Silva, Julio Perotti y Manuel Irarrázaval— se reunieron con el director de la DGAC, Carlos Madina, para realizar “una breve presentación de los posibles proyectos del Grupo Abra a desarrollar en Chile”.