La posible formación de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile viajó a Argentina para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. Con la baja de Lucas Assadi por lesión, Lucas Di Yorio lideraría el ataque azul junto a Nicolás Guerra en el Estadio Ciudad de Lanús.

Este miércoles, Universidad de Chile viajó a Argentina para enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los azules buscan el anhelado boleto al partido definitorio, que ya tiene a su primer protagonista: Atlético Mineiro, que venció a 3-1 a Independiente del Valle (4-2 en el global) y selló su paso a la final.

El arquero de la U, Gabriel Castellón, abordó la previa de la llave y se refirió a la vuelta al país trasandino después del oscuro episodio en el estadio de Independiente. “Sabemos que la vuelta a Argentina va a ser un tema, la situación va a ser hostil. Primero por lo que pasó con Independiente y lo que pasó acá en el Mundial, que perdieron la final. Se ha generado mucho una rivalidad“, dijo en conferencia de prensa previo al viaje a Argentina.

La posible formación de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús

El cuadro laico lamenta la baja de Lucas Assadi, que sufrió una lesión en el último clásico universitario. La opción natural sería el ingreso de Lucas Di Yorio al once inicial, que acompañaría a Nicolás Guerra en el ataque.

Por otra parte, Matías Sepúlveda habría superado sus molestias y también estaría desde el primer minuto en el Estadio Ciudad de Lanús. En caso de que el “Tucu” no esté disponible, Felipe Salomoni entraría de titular por la banda izquierda. Así, el equipo sería el mismo que arrancó en la primera llave en el Estadio Nacional, con la excepción de Assadi.

Universidad de Chile saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda (o Salomoni); Charles Aránguiz, Israel Poblete; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

El partido está programado para mañana jueves 30 de octubre a las 19:00. Los azules buscarán su primera final en una competencia internacional desde el 2011, cuando alcanzaron la gloria continental de la mano de Jorge Sampaoli.