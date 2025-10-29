La votación clave que enfrentan los controladores de El Colorado y Farellones que podría dejar todos los centros de esquí de Santiago en manos de grupo estadounidense

Andacor, empresa controladora de los centros de esquí El Colorado y Farellones, convocó para el jueves 13 de noviembre una junta extraordinaria de accionistas. En la instancia, se evaluará no solo un aumento de capital, sino también el posible ingreso del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP) —que ya opera en Valle Nevado y La Parva—, sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Las piezas del tablero comienzan a moverse en la industria de la nieve en Chile. Y es que Andacor, la empresa que controla los centros de esquí El Colorado y Farellones, convocó a una junta extraordinaria de accionistas en la que se evaluará no solo un aumento de capital, sino que también la eventual incorporación del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), que ya opera en Valle Nevado y La Parva, y busca consolidar su presencia en el país completando su red de centros invernales.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Andacor informó que los accionistas deberán votar el próximo jueves 13 de noviembre si aprueban un aumento de capital por $11.197 millones, equivalentes a US$11,8 millones.

El documento agrega que también “se votará facultar al directorio de Andacor, para que, solo una vez que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) haya aprobado el ingreso de MCP Andacor, LLC (MCP) a la propiedad de Andacor, ofrezca las referidas acciones de pago primeramente y por una sola vez, a los accionistas de la sociedad, a prorrata de las acciones que ellos posean”.

De aprobarse el plan, MCP podría suscribir las acciones no tomadas por los actuales socios, transformándose en el nuevo socio controlador de Andacor.

Fue en julio de este año cuando el grupo estadounidense formalizó su intención de ser accionista mayoritario y controlador de la operadora Andacor. y si finalmente se concreta la jugada —sujeta al escrutinio de la FNE—, MCP se transformará en el gran operador del mercado de esquí en la zona de los “Tres Valles” de la Región Metropolitana, que reúne a los complejos Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones.

Fundada en Durango, Colorado, Mountain Capital Partners gestiona complejos turísticos de montaña y actividades al aire libre en Estados Unidos y Chile. Su fundador, James Henry Coleman Jr., ha desarrollado un modelo que combina inversiones moderadas, gestión eficiente y accesibilidad.