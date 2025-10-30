Country Club de La Reina entrega antecedentes tras pelea de Harold Mayne-Nicholls con Antonio Neme: “Estamos colaborando con las autoridades”

A través de un comunicado enviado a sus socios, el exclusivo club de La Reina se refirió a la pelea entre el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls y el exconcejal Antonio Neme.

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, fue denunciado por agresión por parte de Antonio Neme Fajuri, exconcejal de Maipú y padre del periodista Juan Antonio Neme. El hecho puntual fue una pelea que protagonizaron ambos el martes pasado en el Prince of Wales Country Club de La Reina, en el que el exedil acusó al expresidente de la ANFP de haberlo agredido mientras estaba en su auto.

Ante esto, el club en el que se registró la pelea se manifestó. Mediante un comunicado firmado por el directorio y compartido a sus socios y socias, el Country Club comunicó que van a tomar cartas en el asunto, así como también enviaron los antecedentes a autoridades.

“En relación con los hechos ocurridos el martes 28 de octubre, en dependencias del Club, en los que un particular-no socio- se vio involucrado en un incidente con un socio, informamos lo siguiente: El Prince of Wales Country Club rechaza toda forma de violencia y reafirma los valores de respeto, convivencia y vida familiar que han guiado nuestra comunidad desde su fundación hace más de un siglo”, comienza la declaración.

Sobre la investigación, resaltaron que “respecto al hecho en particular, estamos colaborando con las autoridades, a quienes ya se han entregado todos los antecedentes requeridos en el marco de la investigación que se encuentra en curso”.

En conclusiones, sobre eventuales acciones manifestaron que “en paralelo, el Directorio ha instruido a la Administración aplicar los procedimientos y reglamentos internos que corresponden conforme a los estatutos que nos rigen”.

La pelea entre Harold Mayne-Nicholls y Antonio Neme

Luego de que se hiciera pública la denuncia, tanto Harold Mayne-Nicholls como Antonio Neme se refirieron el altercado.

Según constató Emol, el denunciante manifestó que “reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”. Tras esto presentó la denuncia por lesiones leves. El exconcejal señaló que “me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”.

Por su lado, el candidato presidencial reconoció que hubo un forcejeo, pero acusó a Neme de haberlo iniciado. En un comunicado, el candidato afirmó que la tensión entre ambos viene desde 1998. Ese año, en el Mundial de Fútbol en Francia, aseguró Mayne-Nicholls, denunció al exconcejal por reventa ilegal de entradas. “Dado mi denuncia, él fue desvinculado de su empleo y desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales”, señaló.

Sobre la pelea, el candidato independiente sostuvo que “ayer martes en la mañana, en los estacionamientos del Country Club de La Reina, escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo”.

