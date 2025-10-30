El inusual camino de Harold Mayne-Nicholls: su elección perdida contra un exministro de Boric, el acierto de Bielsa y el encierro que lo llevó al éxito de los Panamericanos

El nuevo podcast de The Clinic Retrato Presidencial, cuenta las historias detrás de cada uno de los aspirantes a La Moneda. En el episodio de Harold Mayne-Nicholls, se aborda la trayectoria del expresidente de la ANFP, desde su frustrada postulación a la presidencia del centro de alumnos de periodismo en la Universidad Católica, hasta su llegada a la ANFP, en la que se consagró con la elección de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección. Quienes trabajaron con él, amigos de la universidad y su familia, abordan detalles de su vida y su carrera, con detalles inéditos que muestran un retrato del candidato independiente.

Harold Mayne-Nicholls sorprendió al país anunciando su candidatura a la presidencia a inicios de este año. Para muchos resultó extraño que un hombre que ha pasado toda su vida vinculado al deporte, en particular al fútbol, se iniciara en la política con el desafío más difícil buscando llegar a La Moneda. Sin embargo, en su vida ha estado enfrentado a diferentes situaciones, que lo han puesto en el ojo del huracán.

El candidato independiente que recientemente protagonizó una polémica tras ser denunciado de agresión por parte de Antonio Neme, padre del periodista homónimo, ha enfrentado en su vida elecciones, sanciones, y aciertos, que han ido marcando su trayectoria.

Durante la dictadura perdió su primera elección cuando postuló al centro de alumnos de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica; en los años 90 inició una estrecha relación con la FIFA, que le pavimentó el camino para llegar años después a la presidencia de la ANFP; y tras una dura sanción del máximo organismo del fútbol, reapareció en Chile para rescatar la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Esos son algunos de los pasajes que son abordados en Retrato Presidencial, el nuevo podcast original de The Clinic que repasa la trayectoria de los ocho candidatos a La Moneda, y en el que se cuentan detalles biográficos del expresidente de la ANFP y su inusual recorrido para entrar de lleno en la carrera presidencial.

El ascenso de Harold Mayne-Nicholls a lo más alto del fútbol chileno

Harold Mayne-Nicholls nació en Antofagasta, terminó el colegio en Santiago, y tras un breve pasó por ingeniería terminó inclinándose por el periodismo, carrera que estudió en la Universidad Católica.

Su primera elección se dio en plena dictadura, cuando postuló a la presidencia del centro de alumnos de su carrera. En una facultad donde la tendencia política se inclinaba a la izquierda, Harold Mayne-Nicholls recibió el respaldo del centro y del gremialismo, aunque se desmarcó de esa tendencia política.

En las urnas enfrentó a Esteban Valenzuela, exministro de Agricultura y exdiputado del PPD, elección que perdió por más de 20 puntos. El ex secretario de Estado recuerda con cariño a Mayne-Nicholls, y pese al apoyo de la derecha a su contrincante, asegura que él venía de una línea de centroizquierda. “Era una familia claramente de centro. Si tú me preguntas, cercana a la Democracia Cristiana como yo la observaba”, recuerda.

Una vez egresado, Harold Mayne-Nicholls se dedicó a lo que siempre fue su principal pasión: el fútbol. Trabajó como jefe de prensa de la Copa América 1991, gerente deportivo del Club Deportivo Universidad Católica, y asumió la jefatura de comunicaciones del Mundial de Estados Unidos 1994. Ahí comenzó su estrecho vínculo con lo más alto del fútbol, un importante nexo que lo llevó más tarde a postular a la presidencia de la ANFP, elección que ganó a fines de 2006, y lo que lo llevaría a posicionarse por primera vez en la opinión pública de Chile.

La llegada de Bielsa y el renacer con los Juegos Panamericanos

En agosto de 2007 Harold Mayne-Nicholls hizo el anuncio más importante de su carrera. En un punto de prensa, presentó a Marcelo Bielsa como el nuevo entrenador de la Selección Chilena de Fútbol. “Si queremos traer a alguien que realmente haga los cambios que introduzca en nuestro fútbol, tenemos que estar en condiciones de invertir”, dijo en su momento el mandamás del fútbol nacional.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic.

Esta decisión lo puso en el ojo del huracán. Con una selección decaída, que acarreaba dos eliminatorias sin clasificar al mundial, se jugaba el pellejo con el estratega argentino, que implicó un cambio de paradigma y una importante inversión. La operación fue todo un éxito, el DT trasandino lideró a La Roja a Sudáfrica 2010, y se convirtió en uno de los entrenadores más queridos de la historia del país. Ese cariño se traspasó también al hombre que lo trajo.

Así, Harold Mayne-Nicholls logró algo inédito: que un dirigente del fútbol fuese querido por la ciudadanía. Pero tras cuatro años, hubo un golpe de timón en la ANFP, y el periodista no logró la reelección, perdiendo en la urnas con Jorge Segovia, empresario español. Esto implicó también la salida de Marcelo Bielsa de la selección, quien apuntó a los tres clubes grandes de Chile. La decisión llevó a manifestaciones de apoyo al rosarino y a Mayne-Nicholls, las que no lograron revertir la decisión.

Tras años en las sombras, y con una sanción de la FIFA de por medio, volvió a la esfera pública tras asumir como director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, un complejo desafío, tras una organización que estaba contra las cuerdas. “Era como que esto es imposible; misión imposible era como el título”, dijo en su momento.

Su llegada sorprendió a todos quienes trabajaban en la organización. Lo primero que hizo fue encerrarse para darle estudiar cómo darle una salida al problema de los retrasos en las obras y en las rendiciones de cuenta. “Estuvo por lo menos un mes desde que asumió sin pronunciarse. Ningún correo, ni presentarse ni nada. Él dijo que iba a preocuparse de sanear ese tema de las rendiciones, y dio un plazo para eso, que lo cumplió y estuvo todo ese tiempo abocado a esa tarea“, comenta Martín Pizarro, jefe de operaciones en la ciudad de los juegos.

Todo fue un éxito. Los juegos se llevaron a cabo con alta participación de la ciudadanía, y Chile estuvo a la altura del desafío internacional. Esto posicionó a Harold Mayne-Nicholls nuevamente en la opinión pública.

Su relación con la política y el salto a la candidatura

Como presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls tuvo una comunicación constante con el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Con la mandataria entabló una sólida relación, que es recordada por sus cercanos. No fue tan así con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, una relación que inició con problemas.

El Jefe de Estado invitó a los jugadores de La Roja a La Moneda, sin consultarle previamente al presidente de la ANFP. “Obviamente me molestó la forma. Yo no acostumbro invitar a la gente a través de terceros”, dijo el entonces presidente de la ANFP sobre la situación.

Sin embargo, ese roce no pasó a mayores. Colaboradores de Mayne-Nicholls resaltan que no hubo mejor o peor relación con cada uno de los presidentes. Es más, él mismo confesó que votó tanto por Bachelet como por Piñera.

“Voté por la Bachelet que también la conozco. También voté por Piñera que lo conozco. No tengo una línea de conducta única en cuanto a las votaciones. Voto por aquellos que me dan confianza porque los conozco”, dice.

Ahora, con ese sello busca llegar a la presidencia. Su lema principal es que logró unir a Chile dos veces, con la selección y con los Panamericanos, y que ahora busca repetir eso.

“Básicamente no tengo afiliación política. No tengo ni he pertenecido nunca a un movimiento político. Eso me hace no tener compromisos con nadie. Tampoco tengo relación directa con grandes grupos empresariales o qué sé yo. Eso me permite actuar en total libertad en beneficio del país, y no el beneficio de ciertos sectores”, asegura.

