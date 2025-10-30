El Estado podría comprar la icónica casa matriz de Banco Santander en Bandera 140: la entidad financiera alista su mudanza a Las Condes

El edificio de Bandera 140, actual casa matriz de Banco Santander, se encuentra en proceso de venta y ha despertado interés entre distintos actores, tanto privados como públicos —incluido el Estado—, mientras la entidad se prepara para trasladar sus operaciones a su nuevo campus corporativo en Las Condes.

El año 2022, Banco Santander sorprendió con un relevante anuncio: la compañía decidió construir un nuevo edificio corporativo que albergará las dependencias de su operación en Chile, en la comuna de Las Condes, específicamente en la esquina nororiente de Presidente Riesco con Américo Vespucio. De esta forma, la empresa abandonará el edificio que posee —y que ocupa desde 1996— en calle Bandera 140, a pocos pasos del Metro Universidad de Chile.

El traslado de la compañía de capitales españoles desde Santiago Centro surge a partir de un acuerdo con Territoria, que contempla la compra del terreno y también la construcción del proyecto, en una inversión estimada en US$350 millones.

Desde Santander han señalado que esperan tener la sede en funcionamiento el año 2027, y que el edificio “ha sido concebido como un Campus Urbano el cual se desarrolla en 12 pisos en superficie y 5 subterráneos. Considera un esquema de construcción respetuosa con el medioambiente y el entorno”.

Eso sí, consultados por The Clinic, desde Banco Santander explican que continuarán presentes en Santiago Centro. “Una muestra de ello es el edificio de Agustinas 920, un inmueble histórico que perteneció al Banco Español y que hoy sigue siendo un punto de encuentro con nuestros clientes”, señalan.

El año 2024 se inauguró allí el Work Café Santander más grande del mundo, un espacio que, de acuerdo a la empresa, “conserva sus características patrimoniales y reafirma nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo, manteniendo en el corazón de la ciudad un emblema de nuestro legado y de nuestro futuro”.

Los interesados en la matriz de Santander en Bandera

El edificio corporativo y actual casa matriz de Santander, en Bandera 140, se encuentra en proceso de venta, y ha despertado interés entre distintos actores, tanto privados como públicos, incluido el Estado, según pudo confirmar The Clinic.

Bandera, junto a calles como Agustinas, Moneda y Huérfanos, forma parte del tradicional barrio financiero de la capital, donde desde comienzos del siglo XX se instalaron bancos, aseguradoras, notarías y oficinas públicas.

De hecho, el sector concentra desde hace décadas la actividad bancaria y corporativa del país, reuniendo instituciones claves como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), además del Ministerio de Justicia y otras entidades estatales.

Sobre el edificio como tal, Santander comenta que “este inmueble continúa siendo un patrimonio relevante, por lo que dicho proceso se desarrolla de manera planificada y en coherencia con su valor institucional”. Sumado a su valor simbólico y patrimonial, el edificio ofrece una conectividad privilegiada, a pasos del Metro y de las principales arterias del centro.

Desde GPS Property destacan que el edificio matriz del Banco Santander en Bandera se encuentra “en una posición estratégica dentro del centro financiero histórico de Santiago. Su emplazamiento, a pasos de La Moneda, del eje Alameda y de importantes instituciones públicas y privadas, lo convierte en un punto de alta conectividad y visibilidad dentro del casco cívico de la capital”.

Junto con ello, la consultora inmobiliaria subraya que el inmueble “cuenta con un elemento distintivo que refuerza su carácter corporativo: un helipuerto en su azotea, infraestructura poco habitual en edificaciones del centro de Santiago”.

Agregan que esta característica “no solo le otorga un valor adicional en términos de accesibilidad y logística ejecutiva, sino que también consolida su posición como un activo inmobiliario de relevancia patrimonial y estratégica dentro del mercado de oficinas prime del centro”.

En cuanto al precio de mercado, las estimaciones de GPS Property apuntan a que edificaciones de esa categoría bordean las 50 UF/m2, es decir, alrededor de $1.980.000.

Por otro lado, sobre el traslado de los equipos al Campus Santander, la nueva sede corporativa del banco en el país, la entidad proyecta que se concrete entre fines de 2026 y durante el primer semestre de 2027. “Este proyecto, que contempla una inversión cercana a US$350 millones, contará con 12 pisos sobre rasante y 5 subterráneos, y un diseño que pone énfasis en la eficiencia, el bienestar y la sostenibilidad como pilares del nuevo estándar corporativo”, apunta Santander.

Junto con ello, incorporará espacios abiertos como jardines, un Work/Café y un anfiteatro, integrando trabajo, naturaleza y vida urbana en un mismo lugar.