Decreto faculta a La Florida a desalojar la totalidad del Campamento Dignidad en 60 días: “Aplicaremos todo el rigor de la ley”

Esta jornada se publicó en el Diario Oficial el decreto que permitirá a La Florida concretar el desalojo en un 100% de la toma. Desde inicios de octubre la municipalidad está llevando a cabo operativos para el desalojo. El alcalde Daniel Reyes valoró la orden judicial, y anticipó que buscarán convertir el terreno en un parque público.

Este mañana salió publicado en el Diario Oficial el decreto de inhabitabilidad del Campamento Dignidad, en el marco del desalojo de la toma que está impulsando la Municipalidad de La Florida desde inicios del mes.

En particular este decreto le entrega la facultad a la municipalidad de iniciar el desalojo total y la recuperación definitiva de este terreno, que se ubica a la orilla de la quebrada Macul. Ahora, en La Florida buscarán recuperar el espacio, para avanzar en la construcción de un parque público municipal. El documento legal permite a la casa edilicia desalojar en un plazo de 60 días.

“Ordénase el desalojo de las construcciones irregulares de parte de sus ocupantes singularizadas en el punto precedente. De no cumplirse lo anterior, se solicitará el auxilio de la fuerza pública a la autoridad competente. Ordénase el retiro de todas las instalaciones y edificaciones irregulares ubicadas en el lote

remanente, excluyendo las ya retiradas, en un plazo de 60 días, a costa de sus ocupantes. Dispóngase la demolición, por parte del municipio, de todas las instalaciones y edificaciones que corresponda, por cuenta del propietario”, especifica el decreto.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo que “a partir de ahora iniciamos un trabajo coordinado entre los distintos organismos del Estado para acompañar a las familias que cumplan con los requisitos legales y puedan acceder a una solución habitacional. Y respecto de quienes han hecho uso y abuso de este lugar, aplicaremos todo el rigor de la ley”.

Alcalde Reyes con el decreto del desalojo. Foto: La Florida.

Además, afirmó que “tenemos el deber moral y legal de recuperar este espacio para los floridanos. De restaurar el imperio del derecho en nuestra comuna y de transformar este punto de dolor en un parque de esperanza, seguridad y encuentro para toda la comunidad”.

La futura cara del Campamento Dignidad

Con este decreto, La Florida ya comienza a mirar el futuro del terreno. Esto, en la búsqueda de darle una nueva cara a este espacio, que por seis años estuvo ocupado por una de las tomas más grandes de la Región Metropolitano.

De acuerdo con el último catastro, el Campamento Dignidad estaba conformado por 416 sitios. En el terreno vivían cerca de 251 familias, aunque otros estudios proyectaban una población de 2.250 personas. El amplio terreno ahora buscará ser aprovechado para fines comunales.

En esa línea, la municipalidad buscará convertir el terreno del Campamento Dignidad en un parque público municipal. Desde ya darán inicio a la fase final de recuperación total del espacio.

Mientras tanto, llevarán a cabo un trabajo de acompañamiento a las familias desalojadas.