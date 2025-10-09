Masivo despliegue policial y municipal en La Florida por desalojo del Campamento Dignidad

Esta mañana comenzó el desalojo del Campamento Dignidad, ubicado en la comuna de La Florida, en los límites con Peñalolén. Se trata del operativo más grande en la región Metropolitana en los últimos cuatro años, según informó el municipio.

A primera hora de este jueves, funcionarios de Carabineros y de la Municipalidad de La Florida se desplegaron en el terreno donde se ubica la denominada toma Dignidad, con el fin de concretar su desalojo.

Se trata del operativo más grande que se ha llevado a cabo en la Región Metropolitana desde 2021, según informó el municipio, con un despliegue de alrededor de 800 efectivos policiales y municipales.

El campamento está ubicado en el borde norte de la Quebrada de Macul, en un ancho aproximado de 30 metros, entre Tobalaba y Las Perdices. Dicho terreno está ocupado desde fines de 2019, y su evacuación fue ordenada por la Municipalidad de La Florida por el riesgo geológico y de incendio.

Son cerca de 190 familias las que fueron notificadas para abandonar el Campamento Dignidad. Y si bien los equipos de seguridad y municipales habían dialogado con las familias asentadas en el terreno para iniciar el despeje de manera segura, aún hay ocupantes que se niegan a dejar el lugar.

A estas horas, maquinaria pesada, como retroexcavadoras, vehpiculos pequeños y medianos, además de vehículos municipales, ya se están desplazando por el terreno para el retiro de escombros.

Francisco Paredes/The Clinic

El delegado presidencial de la Región Metropolitana (RM), Gonzalo Durán, adelantó hace unos días, en entrevista con The Clinic, que “vamos a tratar que la totalidad de la toma esté completamente desocupada antes del término del gobierno, pero eso va a depender del trabajo colaborativo con el resto de las instituciones, con el propio municipio, va a depender, por supuesto, de las múltiples alternativas que vamos trabajando con las familias”.

“Vamos a avanzar lo más rápido posible, pero siempre resguardando todos los factores que yo les he señalado”, acotó Durán.