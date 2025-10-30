El futuro en Tokio: Japan Mobility Show 2025 y las novedades de Toyota, Honda, Mazda y Nissan

Las novedades del Japan Mobility Show 2025: Descubre el futuro automotriz: desde el nuevo Toyota RAV4 híbrido y la serie Honda 0, hasta los impresionantes conceptuales eléctricos de Mazda y Nissan.

Las novedades del Japan Mobility Show 2025: El pulso de la electrificación y el ultra-lujo redefine el futuro automotriz desde Tokio. El evento, abierto al público entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre en el Tokyo Big Sight, se ha consolidado como el epicentro donde los gigantes nipones demostraron que la transición energética no es solo un cambio de motor, sino una metamorfosis completa de la experiencia de conducción y el propósito del vehículo.

Las presentaciones se centraron en una visión “multi-vías” de la sostenibilidad, abarcando desde vehículos eléctricos a batería (BEV) hasta híbridos enchufables (PHEV) alimentados por combustibles neutros en carbono. Este enfoque integral, sumado a la irrupción de marcas de ultra-lujo y la tecnología autónoma, ha hecho de las novedades del Japan Mobility Show 2025 el escaparate más importante para la movilidad del mañana.

Toyota, Lexus y Century: La estrategia “multi-vías” en el Japan Mobility Show 2025

El Grupo Toyota demostró una vez más su liderazgo al ofrecer soluciones de electrificación adaptables a las distintas realidades globales, una estrategia que la compañía denomina “multi-vías”. Sus primicias abarcaron la masividad de los SUV y la redefinición del lujo más exclusivo.

Toyota presentó el debut mundial de la nueva generación del RAV4, su icónico SUV, que ahora pasa a ser 100% híbrido, marcando un paso firme hacia la electrificación total del modelo. El nuevo RAV4 destaca por una experiencia digital avanzada, materiales refinados en su interior y una mejora en la seguridad intuitiva. Entre sus variantes, se mostró el RAV4 GR Sport.

En el ámbito de los conceptuales, el Corolla Concept (disponible en versiones PHEV y BEV) simboliza la visión de Toyota de un vehículo adaptable que responde a los diferentes entornos energéticos del planeta, buscando ofrecer movilidad accesible y sostenible. Las versiones híbridas tradicionales del RAV4 ofrecen potencias combinadas de 191 cv (tracción total) y 183 cv (tracción delantera), enfocándose en la eficiencia sin comprometer el rendimiento.

Lexus mantuvo su posicionamiento premium con la inauguración de una nueva filosofía de marca, “Discover”, enfocada en ofrecer experiencias que van más allá del automóvil. Su concepto más llamativo fue el LS Concept, una propuesta de ultra-lujo que se presenta como un monovolumen de seis ruedas con una clara visión de movilidad autónoma, uniendo el lujo con la tecnología futurista.

Finalmente, Century se lanzó como una marca independiente de ultra-lujo, posicionándose para competir contra referentes europeos. Basada en una filosofía de fabricación artesanal, la marca Century presentó el Century Coupe Concept, un vehículo que combina las proporciones de un coupé con una silueta crossover. Su interior es distintivo, con asientos escalonados para maximizar el confort del pasajero delantero.

Honda: El futuro “Thin, Light and Wise” de la Serie 0 en el Japan Mobility Show

Honda centró su esfuerzo en la presentación de sus novedades del Japan Mobility Show 2025 en el desarrollo de su Honda 0 Series, anunciando cuatro estrenos mundiales y basando sus nuevos vehículos en el concepto de desarrollo “Thin, Light and Wise” (Fino, Ligero y Sabio), que busca la máxima eficiencia y diseño.

El modelo más relevante fue el Honda 0 α SUV, un prototipo que anticipa el futuro modelo de entrada a la gama eléctrica. Este conceptual destaca por integrar una batería ultradelgada y promete una autonomía base que se estima rondará los 480 kilómetros. Su versión de producción está prevista para salir a la venta a partir de 2027, inicialmente en Japón e India, y contará con asistencias a la conducción de nivel 3.

Junto al 0 α, Honda presentó el Super-ONE Prototype, un compacto que la marca define como un vehículo que “trasciende las normas convencionales”. El Super-ONE está diseñado para estimular los sentidos del conductor a través de su Boost Mode, que integra estímulos visuales, auditivos y una sensación táctil de aceleración, creando una experiencia EV emocional. Además, la marca exhibió un nuevo modelo conceptual de motocicleta eléctrica, en línea con su estrategia de electrificar también la movilidad de dos ruedas.

Mazda y el placer de conducir impulsan un futuro sostenible

En el marco de la muestra nipona, la firma de Hiroshima, bajo el lema “El placer de conducir impulsa un futuro sostenible” para 2035, presentó dos primicias mundiales que combinan el diseño emocional con la vanguardia ecológica.

El protagonista tecnológico fue el Mazda Vision X-Coupe. Este crossover coupé es una evolución del lenguaje de diseño “Kodo – Alma en Movimiento” y está impulsado por un sistema híbrido enchufable PHEV que integra un motor rotativo turboalimentado de dos rotores con un motor eléctrico y una batería.

Su potencia máxima alcanza los 510 cv, ofreciendo una autonomía de 160 kilómetros en modo 100% eléctrico y hasta 800 kilómetros en modo híbrido. Su compromiso ambiental va más allá de la electrificación: el X-Coupe utiliza un combustible neutro en carbono derivado de microalgas, complementado con la tecnología de captura de CO₂ Mazda Mobile Carbon Capture para reducir las emisiones atmosféricas durante su uso.

La segunda primicia es el Mazda Vision X-Compact, un prototipo diseñado para fortalecer el vínculo entre el vehículo y el ser humano, fusionando un modelo digital con capacidad sensorial. El CEO Masahiro Moro subrayó el compromiso de la marca con el placer de conducir basado en el valor de la “Humanidad Radical”.

La marca también presentó el renovado SUV CX-5 en especificaciones europeas, basado en la plataforma Mazda E/E Architecture+, buscando una mejor dinámica de conducción Jinba-Ittai.

Nissan: La visión inteligente y el debut del Elgrand en el Japan Mobility Show 2025

Nissan reafirmó su visión de un futuro inteligente en la revelación de sus novedades del Japan Mobility Show 2025, con la presentación de cinco vehículos conceptuales completamente eléctricos y la exhibición de nuevos modelos clave para el mercado japonés.

La gran primicia fue el debut del completamente nuevo Nissan Elgrand, una miniván premium cuya estética está inspirada en la artesanía japonesa. El diseño de su parrilla se inspira en el patrón Kumiko y la paleta de colores incluye tonos como el Fuji Dawn y el Shigoku, que simbolizan la elegancia. El Elgrand está programado para su lanzamiento en Japón en el verano de 2026 e incorporará el avanzado tren motriz híbrido e-Power.

Junto a este estreno, se presentó la versión renovada del Ariya para el mercado japonés, que ahora cuenta con una apariencia más refinada, un sistema de infoentretenimiento impulsado por Google, funcionalidad vehicle-to-load (V2L) y mejoras en la suspensión. Además, la marca confirmó la introducción en Japón de su legendario todoterreno Patrol durante el primer semestre del año fiscal 2027.

Para abordar desafíos sociales, Nissan también mostró un prototipo autónomo basado en la miniván Serena, parte de un programa piloto en Yokohama enfocado en el transporte de adultos mayores.