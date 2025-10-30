Ministro Grau tras duro golpe al Gobierno en tramitación del Presupuesto: “Espero que post elecciones prime la visión de Chile Vamos y no la de republicanos”

El Secretario de Hacienda lamentó que la oposición rechazara 28 partidas presupuestarias de las 32 que se presentaron. Más que razones técnicas, el ministro explicó esta ofensiva opositora esta dada por el contexto electoral. "Cuando la derecha tradicional enfrenta ese asedio electoral, tiene dos estrategias: enfatizar sus diferencias y defender con orgullo lo que ha hecho o mimetizarse, y lo que han hecho es mimetizarse", indicó.

Una escena inédita se dio ayer en la comisión mixta del Congreso, que reunió a 13 diputados y 13 senadores para revisar la Ley de Presupuestos 2026: se rechazaron casi todas las partidas, excepto las del Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial, aunque en este último caso también se rechazaron los recursos destinados a personal y bienes y servicios de consumo.

El episodio significó un duro golpe para el Gobierno y para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, encargado de conducir el trámite presupuestario junto al Parlamento. La sesión se caracterizó por la falta total de apoyo de la oposición, que votó en bloque contra las propuestas del Ejecutivo.

El martes, los legisladores opositores ya habían anticipado el escenario al rechazar las partidas correspondientes a la Contraloría General de la República, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Ciencias y la Presidencia de la República. Además, se rechazó el articulado general del proyecto de Presupuestos 2026.

Sin embargo, lo ocurrido el miércoles fue aún más inédito y provocó molestia en el oficialismo. En una votación masiva, la oposición rechazó 24 partidas adicionales, entre ellas las de Transporte, Salud, Trabajo, Mujer y Equidad de Género, Agricultura, Deporte, Cultura, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Hacienda, Minería, Educación, Desarrollo Social, Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas, Economía, Vivienda, Gobiernos Regionales y Tesoro Público.

Grau: “No tengo claro si quieren un gasto más chico o más grande”

Durante la mañana de este jueves, el ministro Nicolás Grau abordó la situación en entrevista con Tele13 Radio. “En rigor, la oposición rechazó todo, absolutamente todo”, señaló el secretario de Estado, calificando la postura como “irreflexiva”.

El titular de Hacienda, además, cuestionó la contradicción del discurso opositor: “No me queda claro qué es lo que quiere la oposición en el presupuesto. Siempre tienen dos partes: por un lado dicen que necesitamos un gasto más chico, y en la segunda hacen una larga lista de cosas en las que hay que aumentar el gasto”, indicó.

En esa línea, Grau aseguró que “todavía no tengo claro si quieren un gasto más chico o más grande, o si les parece bien este gasto.”

“El Partido Republicano lleva años haciendole bullying a la derecha tradicional”

Grau también vinculó el rechazo generalizado con una disputa interna en la oposición y el contexto electoral. “El Partido Republicano lleva años haciéndole bullying a la derecha tradicional por los acuerdos que han llegado con nosotros; les llaman la ‘derecha cobarde’”, dijo.

Según Grau, “Cuando la derecha tradicional enfrenta ese asedio electoral tiene dos opciones: enfatizar sus diferencias y defender con orgullo lo que ha hecho, o mimetizarse. Y lo que han hecho es mimetizarse.”

El ministro sostuvo que espera que, una vez pasadas las elecciones, “vuelva a primar la visión de Chile Vamos y no la de los republicanos.”

La respuesta de la oposición: “No confiamos en las cifras del Gobierno”

Desde la oposición entregaron explicaciones diversas. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) afirmó que el rechazo responde a un problema de confianza: “No le creemos al Gobierno en sus estimaciones de ingreso, y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores.”

En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que la falta de información fue determinante: “Nos hubiera gustado un mayor nivel de apertura y avanzar en la resolución de estos temas hoy mismo. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha presentado la información suficiente para avanzar de manera responsable y dar las respuestas que el país espera de nosotros.”