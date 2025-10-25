Álvaro García, biministro de Energía: “La parafernalia política puede confundir a la gente y hacerla pensar que va a recuperar montos que no tienen que ver con la realidad”

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aborda la crisis por el alza en las cuentas de la luz que provocó la salida de Diego Pardow. Anuncia que en los próximos días llamará a una mesa transversal de expertos, hace una autocrítica de los errores del Gobierno y también hace un llamado al mundo político a ser responsable con las expectativas que se generan con la compensación que obtendrán las personas por el error en el cobro de las tarifas. "Como esto se ha inflado tanto, la gente puede pensar que va a obtener una enorme cantidad de recursos de vuelta... y no será así", aclara.

25 de Octubre de 2025

La oficina de Álvaro García (PPD) en el Ministerio de Economía es la de una autoridad que aún no logra momentos para asentarse tranquilamente en su nuevo rol. No hay tiempo para ello. Su único sello es un mapamundi. Lo dejan en evidencia las paredes blancas y los varios tornillos visibles de los cuadros que descolgó Nicolás Grau (Frente Amplio) cuando pasó a ser ministro de Hacienda el pasado 21 de agosto.

La última semana, en todo caso, la intensidad se multiplicó. Tras la crisis por los errores en el alza en el cobro a las cuentas de la luz -se cobró doblemente el IPC- el ministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), renunció a su cargo -hoy enfrenta una acusación constitucional en su contra- y García debió llegar al rescate. Ahora tiene dos oficinas en el mismo edificio, ya que ambas comparten residencia en plena Alameda. A las afueras lo espera la prensa que día a día busca una declaración buscando señales sobre el detalle de las compensaciones en las que trabaja para resolver la crisis.

Pero García se ve tranquilo. Dice que el rol de ser biministro no es nuevo, ya que antes le tocó cumplir ese rol -en Economía y Energía- durante el gobierno de Eduardo Frei, misma gestión que fue tan criticada por los el Frente Amplio y el Partido Comunista, con quienes debe compartir en las oficinas del edificio.

—Hay un estereotipo del Socialismo Democrático llegando a salvar al Frente Amplio. ¿Sintió que fue un poco así?

—Mira, yo llegué al Ministerio de Economía donde prácticamente la gente, casi totalmente, no milita en el Socialismo Democrático y me encontré con un tremendo equipo de trabajo, con el cual no he tenido ninguna diferencia hasta el momento. Así que me cuesta verme como alguien distinto a los militantes del Frente Amplio e incluso del Partido Comunista. La subsecretaria de Economía es una excelente persona, economista y técnica, milita en ese partido, así que no veo nada malo en ello.

—No cree que el Socialismo Democrático haya llegado a salvarlos en Energía.

—Para nada. Me han apoyado enormemente.

—¿Tiene rencores por las críticas del pasado?

—No, yo tengo muy mala memoria.

—¿En qué momento exacto usted se enteró de que había algún tipo de problema con el tema del costo de la alza de la luz? ¿Apenas llegó al Gobierno o fue la semana pasada con Energía?

—No, no, no. Apenas llegué al Ministerio de Energía lo primero que hice fue reunirme con el ministro Pardow y él me señaló toda la situación.

—Pero antes, como ministro de Economía, ¿no estaba al tanto?

—O sea, fue público un par de días antes…

—Hay gente que ha planteado que el exministro Marcel se fue por eso.

—(Ríe) No, no. En el Gobierno no se sabía, no se hablaba del tema. Bueno, el ministro Pardow supo un par de semanas antes, que la invirtió en generar un mecanismo de resolución del problema que es el informe técnico que se mandó a las empresas la semana pasada.

—¿Y cree que fue un error que el ministro no lo haya comunicado abiertamente al equipo económico, por ejemplo? Uno pensaría que un Gobierno trabaja más en bloque en temas así de relevantes.

—A ver, yo, como ministro de Economía, ni ahora ni antes me informaba de los procesos tarifarios sino hasta el final de los procesos tarifarios. No sé si actualmente sigue siendo así. Antes el ministro de Economía presidía la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto firmaba los decretos tarifarios. Ahora no es así y, por lo tanto, no es raro que uno se informe al final de un proceso que es altamente técnico, muy complejo y cuyo impacto es el resultado que tenga. A mí no me extraña que yo no hubiese sabido como ministro de Economía que estaba un proceso tarifario en curso.

—¿Y cómo fue cuando el Presidente le pidió ser biministro? ¿Estaba preparado para algo así?

—No, ciertamente no estaba… no esperaba ser biministro, pero cuando el Presidente me invitó a serlo, solo le agradecí su confianza.

“Se podría haber ido más rápido y sido más transparente de lo que se fue. Y esos son los cambios que yo he buscado realizar”

A diferencia de lo que se podría esperar, el biministro García intenta poner paños fríos y no ser alarmista. No busca ser drástico con su antecesor en Energía ni tampoco con la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, en el que, asegura, comenzó el error.

—¿Se ha hecho una imagen más autocrítica del rol que tuvo el Gobierno o cree que no hay una autocrítica que hacer?

—A ver, yo creo que el Ministerio de Energía operó con estricto apego la ley. La ley mandata un proceso que se siguió estrictamente, pero es un proceso extraordinariamente lento. De hecho, de haber esperado que concluyese ese proceso mandatado por la ley, repito, al menos en el caso de Transelec, yo creo que faltarían dos años más todavía para poder concluirlo. Y eso fue lo que hice al llegar. Fue seguir otro camino, que igualmente respeta la ley, la ley básicamente mandata que exista una auditoría respecto de la información que la empresa provee y el resultado de esa auditoría debe determinar cómo se compensa a los usuarios y en qué magnitud.

Y lo que hemos convenido es que vamos a usar los cálculos que hizo la empresa, que fueron rehechos por la Comisión Internacional de Energía llegando al mismo número, y aplicar esa cifra de inmediato, hacer la misma auditoría que mandata la ley, y si esa auditoría concluyese que tendría que haber una compensación adicional a la que se dio, se da en ese momento. Pero así no hacemos esperar a los clientes todo ese periodo de tiempo.

—¿No cree que debieron ir más allá del apego a la ley y apoyarse en instancias técnicas o el Congreso?

—Apegarse estrictamente a la ley nunca es un problema. Bueno, estamos implementando un camino distinto, pero debo reconocer que ese camino es hoy más viable por un trabajo que se hizo antes.

—Pero entonces, ¿por qué sale el ministro?

—Yo creo que tiene más que ver con el otro hecho de que se tomó mucho tiempo, no el ministro sino que los equipos técnicos, en identificar un error en la metodología de cálculo, que es el otro problema. No es el de transmisión, sino el de las generadoras.

—Y en eso el ministro es el responsable.

—Es el responsable político y por eso se le cobró su responsabilidad política. Pero claro, fue un largo periodo de tiempo en el cual estuvo vigente ese error.

—¿Ustedes creen que fue un error de la administración anterior? ¿Están convencidos de eso?

—O sea, el error en sí mismo se cometió en 2017. Ahora hay una buena razón para no haber identificado ese error por un largo periodo de tiempo, porque las tarifas estuvieron congeladas y por lo tanto no se revisaba la fórmula de cálculo de las tarifas. Eso solo empezó a revisarse en profundidad o debió empezarse a revisarse en profundidad después del descongelamiento.

—¿Pero uno pensaría que revisar tarifas es de las primeras cosas que hace un ministro en un ministerio tan técnico o no?

—O sea, este es uno de los millones de cálculos que importan en un decreto tarifario. Hoy día veíamos, por ejemplo, el caso de transmisión. El decreto tarifario está compuesto por los costos de generación, transmisión y distribución. Los cálculos de transmisión significan revisar los informes que mandan las empresas que incluyen la valoración de cada torre de transmisión que dice que tiene 200 tornillos, 40, estoy inventando por supuesto, 40 kilos de cemento y todo eso tiene que ser revisado. Por lo tanto, que una de las miles de fórmulas de cálculo se pase no es algo extraño. Ahora, lo extraño es que ocurra en repetidas ocasiones.

—¿Usted cree que en ese sentido la Comisión Nacional de Energía debería ser autónoma? Pasar a ser más técnicos que políticos esos cargos. Lo decía el exministro Rainieri en The Clinic.

—Bueno, es un proceso extraordinariamente técnico y parte de la institucionalidad es autónoma: el coordinador eléctrico, que es precisamente el responsable de los procesos de transmisión. La Comisión Nacional de Energía es la institución que hace el proceso técnico de fijación tarifaria complementado con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esta es la forma en que opera todo el sistema regulatorio nacional y mundial. En general, estas son las figuras que existen en el mundo. Ahora, a juzgar por los resultados, yo creo que bien vale la pena hacer una revisión de la forma en que opera el sistema.

—¿Desde el punto de vista político?

—No, desde el punto de vista institucional. Y parte de lo que estamos haciendo nosotros es buscar comprender muy bien dónde estuvieron las fallas a través de una auditoría interna y considerando llamar a un grupo de expertos que colaboren con el gobierno en pensar cómo fortalecer nuestra institucionalidad regulatoria.

—¿Eso debería ser en los próximos días?

—Sí, eso lo vamos a hacer. Estamos saliendo de la urgencia y nuestro primer objetivo es cerrar este proceso bien y rápido, en el sentido de que lo antes posible se restituyan todos los cobros excesivamente cobrados a la ciudad.

—¿Cuál va a ser la base de la defensa del ministro Pardow en la acusación constitucional?

—Yo creo que el ministro Pardow va a poder explicitar que se acogió estrictamente a la ley. Me parece un poquito inconducente, porque el objeto es sacar al ministro de su cargo y ya no está el ministro en su cargo. Pero sobre todo mi atención está puesta en otra cosa: la solución.

—¿Hubo un error grave?

—Creo que tiene justificación lo que se hizo. Creo que se podría haber ido más rápido de lo que se fue. Quizás se podría haber sido más transparente de lo que se fue. Y esos son los cambios que yo he buscado realizar. Ser completamente transparente desde el día que yo supe, informé de inmediato buscar el camino más rápido.

—Eso en cuanto a Pardow. Pero pensando en la administración del gobierno de Sebastián Piñera. ¿El error inicial, el de 2017, es muy grave? ¿Como para una acusación constitucional?

—No, yo creo que es un error, y como todo error es injustificable, pero no es para acusar a un exministro o un expresidente.

“Como esto se ha inflado tanto, la gente puede pensar que va a obtener una enorme cantidad de recursos de vuelta… y no será así”

García en el Ministerio de Energía se ha reunido con empresas generadoras y ha debido buscar soluciones rápidamente. El flanco no fue solo uno, ya que la empresa Transelec días después de que estallara el escándalo aseguró que se había autodenunciado con el ministerio por sobrecosto en las cuentas de la luz hace un año por $100 millones de dólares. Pasaron pocas horas para que Transelec y el ministro de Energía llegaran a un acuerdo.

En esa línea, el ministro se muestra optimista por la relación que está construyendo con los empresarios desde el Ministerio de Energía, más allá de algunos roces en declaraciones y en las estimaciones de la magnitud del cobro. “Ha sido un diálogo muy cordial y constructivo. Con Transelec hemos avanzado rápido y yo tengo la esperanza que con generadora ocurra lo mismo”, asegura García.

La consultora Valgesta, por ejemplo, aseguró que se trataba de $2 millones de dólares y no de $115.

—¿Por qué se dio esta diferencia en el monto con el que señalaban algunas consultoras?

—Yo creo que no hay diferencias en cuanto el monto que las empresas recibieron en exceso. Incluso el que hizo esos cálculos entiendo, aclaró que ellos también sabían que el monto que se recibió fueron los $113 millones. Pero lo que ellos argumentaban es que a las personas todavía no les llega en plenitud ese cobro. Y eso es efectivo, porque el sistema que se está compensando por la deuda que se adquirió es un pago que ocurre a lo largo del tiempo, de aquí al año 2035. Y esto entra en ese saco. Pero lo que es relevante es que las empresas recibieron $113 millones de dólares en exceso a lo que debían y es plata de los usuarios o de los clientes, como se les quiere llamar, de las personas. Y por lo tanto es a ellas a quien se le deben devolver.

—¿Es muy difícil recompensar algo así? Pensando en que simbólicamente para la gente nunca va a ser suficiente.

—Sí, sí, sí. Es muy importante lo que tú señalas, ponlo en negrilla en el artículo. Porque se va a compensar por todo lo excesivamente cobrado. Por lo tanto, cada peso que se cobró de más va a estar de vuelta en los clientes. Ahora, como esto se ha inflado tanto, la gente puede pensar que va a obtener una enorme cantidad de recursos de vuelta. Y no. Porque el cobro no fue de una magnitud excesiva, pero fue injusto. Y por eso es que es indispensable reponerlo a las personas. Pero es muy importante que todos entendamos que la magnitud del exceso va a ser exactamente igual a la magnitud de la devolución y ninguno de los dos es de gran magnitud.

Al final en cada persona no es una cifra muy significativa. Y hay una distorsión adicional. Y es que el producto del congelamiento que ocurrió durante 2018 años en adelante se acumuló una deuda muy significativa y esa deuda se está pagando vía tarifaria. Por lo tanto, las tarifas sí experimentaron un alza muy significativa que no tiene nada que ver con esto, pero que puede llamar a la confusión a la gente y decir, ah, ese aumento que me pegaron hace tres años, dos años, es lo que se va a compensar ahora. No, son dos cosas completamente distintas y de órdenes de magnitud completamente distintas.

—¿Cree que la polémica en sí misma se ha inflado también?

—Por supuesto que se ha inflado y por razones más bien políticas. El escenario político en que estamos. El Mercurio señaló que en la Región Metropolitana la cifra promedio va a caer en $350 pesos. Yo creo que no va a ser esa la cifra, pero va a ser una cifra de ese orden de magnitud. Y eso ha llevado a algunos a decir que esto aumentó los costos de la empresa en no sé cuántos por ciento y la inflación. No, todo eso es parafernalia política, no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí puede confundir a la gente y hacerla pensar que va a recuperar montos que no tienen que ver con la realidad.

—¿Es importante la responsabilidad política entonces?

—Absolutamente, para no generar expectativas que no tienen ningún fundamento. O sea va a ser una solución justa, transparente, en el sentido de que se va a informar cuánto es lo que se cobró en exceso y cómo se va a devolver y ellos lo van a poder constatar en su boleta. Ahora, eso es distinto a las expectativas que se puedan haber formado y por eso es muy importante informar adecuadamente de lo que corresponde.

SANTIAGO (CHILE) 23/10/2025 Álvaro García, biministro en las carteras de Economía y de Energía. Felipe Figueroa)

—Ministro, ¿cree que toda esta polémica le va a pasar la cuenta en la tramitación del presupuesto?

—No, no veo vínculo ninguno con el presupuesto. Estos son platas privadas. Son platas que están en manos de las empresas y que deben envolver los ciudadanos vía tarifaria. No se van a ver billetes aquí. Por lo tanto, el presupuesto no tiene absolutamente nada que ver.

—Pero tener que estar lidiando con ambas cosas, más el ministerio de Energía igual es complejo, ¿no?

—Sí, pero el presupuesto lo lleva el ministro de Hacienda. Yo me aboco a esta tarea y él a la suya. Lo está haciendo muy bien además.

—¿Y cómo ven las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo sobre las posibilidades de un tercer incumplimiento en la meta fiscal? ¿Qué balance hace usted de la administración de los fondos públicos en el Gobierno?

—A ver, Chile tiene un déficit fiscal desde aproximadamente hace 15 años. Y este Gobierno ha sido particularmente responsable en esa materia. Hizo un ajuste fiscal en el primer año de Gobierno que no se ha hecho nunca en la historia de Chile. Cumplió durante el segundo año la meta fiscal. Y el tercer y cuarto año volvió a tener un déficit respecto de su meta, como ocurrió en los tres o cuatro gobiernos anteriores dando cuenta de que los ingresos fiscales no alcanzan para atender las urgencias sociales que el país tiene. Y esa fue la razón por la cual este mismo gobierno propuso una reforma tributaria, que parcialmente logró, porque su diagnóstico inicial era que faltaban recursos en el Estado.

El presupuesto que se envió al Congreso busca cumplir estrictamente con la meta que el Gobierno se puso inicialmente de reducción del déficit estructural. Pero es un dato de la realidad que las cuentas públicas van a seguir siendo muy estrechas como lo fueron para este Gobierno y también para el futuro gobierno. Y por lo tanto, deben verse las forma de seguir incrementando los ingresos fiscales. El crecimiento es una vía fundamental y hay buenas noticias de que hay un crecimiento superior al que heredó y una tasa de inversión muy significativamente mayor.

—Pero eso igual se entiende porque el gobierno tuvo toda la pandemia y el estallido. ¿O no?

—No, la tasa de crecimiento promedio de los últimos años ha sido algo inferior a la que se proyecta para este año y la que existió el año pasado. Pero todavía es un crecimiento insuficiente. Lo que realmente requiere Chile es elevar su tasa de crecimiento potencial. Y eso se hace por la vía de incrementar la inversión. Esa es la buena noticia de este Gobierno.

—¿Y usted antes de llegar al gobierno tenía una buena impresión del manejo económico del gobierno? Lo digo porque igual encabezó una candidatura que era más moderada o más vinculada a otra historia económica y política.

—No sé, el jefe del equipo económico en ese momento era el ministro Marcel. Que hizo una excelente conducción económica.

—Pero también estaba Jeannette Jara a cargo del equipo de pensiones, de la que usted fue profundamente crítico.

—No, yo no fui crítico del acuerdo de pensiones.

—De su programa presidencial.

—Teníamos diferencias. Por eso eran dos candidaturas distintas.

—Pero incluso después fue crítico.

—Eso es pasado para mí. Hoy soy ministro y me aboco a esa tarea.

—¿Mantiene lo que dijo del salario vital?

—Bueno, ya afortunadamente cambió esa propuesta.

—Ingreso vital se llama ahora.

—Es una diferencia muy significativa, porque no necesariamente implica un incremento en los salarios y ese ha sido un objetivo histórico de los gobiernos de Chile, que es superar la pobreza. Y para eso se requiere un ingreso coherente con lo que la línea de pobreza determina.

—Hay candidatos como José Antonio Kast que siguen pidiendo renuncias en Energía. ¿Habrá más?

—No sé, pero él es bien… O sea, hace propuestas con bastante frecuencia, sin especificar mucho cómo se logran.

—¿Lo dice por los seis mil millones?

—Entre otras cosas.

—¿Usted es crítico de esa propuesta?

—Yo nunca critico propuestas. Lo que espero es que vayan acompañadas de señalar cómo se logran. Porque si no, no son propuestas, son eslogans.