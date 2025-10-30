“Se apropiaron del lugar”: Toldos azules se tomaron una nueva cuadra de Meiggs y ya arriendan los espacios de cara a Navidad por cerca de $2 millones mensuales

En el barrio Meiggs de la noche a la mañana aparecieron una veintena de toldos azules instalados en la calle San Alfonso, entre la Alameda y Salvador Sanfuentes. Según locatarios establecidos, los apernaron y ahora se encuentran arrendándolos al comercio ambulante para no ceder ante los futuros esfuerzos del municipio por recuperar el barrio.

No importa cuántas veces se realicen limpiezas y se levanten toldos ilegales, “como el gato y el ratón”, compara una locataria de la calle San Alfonso, vuelven cada día los comerciantes ambulantes al Barrio Meiggs.

En los últimos cinco años varias veces las administraciones municipales han intentado despejar las calles del barrio aledaño a la Estación Central, pero sin éxito.

En agosto el municipio liderado por Mario Desbordes intentó, nuevamente, despejar el sector, y efectivamente en las calles de Meiggs, Campbell y Garland, se ve principalmente al comercio establecido.

Sin embargo, basta con bajar apenas una cuadra para que prolifere la ilegalidad, los robos de celulares y los gritos y amenazas entre comerciantes. “Se regularizó atrás, pero acá nada. Sigue igual”, comenta un locatario de Bascuñán Guerrero.

Mojitos, anticuchos, ceviche, caldo de gallina, sopaipillas, pollo frito y papas fritas son solo algunas de las comidas a la venta que se pueden encontrar entre las cuadras de Alameda, Toesca, Exposición y Abate Molina. La mayoría de estas comidas preparadas sobre parrillas a gas y a carbón.

Todo un cuadrante donde abundan los toldos azules y se repiten los cigarros de contrabando y los remedios, entre muchas otras cosas, sobre todo de cara a fechas como Halloween y Navidad.

Pese a los intentos de la administración, hay varias cuadras de Meiggs donde abunda el comercio ambulante.

Crédito: Carlos Rodríguez/The Clinic.

Los toldos azules fantasma que copan la calle San Alfonso

Una calle donde también hubo un avance hasta hace poco era San Alfonso. Hasta la semana pasada si bien había comercio ambulante, no habían toldos azules instalados. Sin embargo, este martes los locatarios de la calle se llevaron una sorpresa.

Ante el inminente rumor de que la próxima semana el municipio cercaría la calle y se pondrían más guardias municipales para evitar la ocupación de las veredas, se instalaron una serie de toldos en la calle. Decenas.

El fin de semana marcaron los espacios y ya están apernados al piso. La mayoría, actualmente, están desocupados, y se encuentran en arriendo. Entre los locatarios, se rumorea que el valor es de cerca de $2 millones mensuales.

En la calle San Alfonso, entre Alameda y Salvador Sanfuentes, se instalaron más de veinte toldos azules que se arriendan a comerciantes ambulantes.

Crédito: Carlos Rodríguez/The Clinic.

El presidente de la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, comenta que antes “el comercio de paño se instalaba ahí, pero ahora hay toldos, apernados al suelo, marcado el territorio. Y con un grupo de personas que está custodiando, cuidando que no se metan otros, porque se apropiaron del lugar, que es el modelo del toldo, la definición del toldo es el control territorial por medio de la fuerza”.

Es en esa línea que alerta que la instalación de los toldos “es una manifestación de poder, y es un poder real. Es un desafío a la autoridad lo que hicieron”.

“Habiendo ocurrido el copamiento de la zona 1, que ellos hagan al lado esto, es una manera de decir ‘te voy a dar pelea'”, comenta Numi.

Locatarios se dividen entre pros y contras de cercar las calles

De todas formas, los locatarios están divididos en torno a las rejas. Si bien varios reconocen que es necesario, comentan que hay quienes no les gusta la idea por los inconvenientes con el tránsito vehicular y el acceso a las bodegas.

Hay otros que mencionan también, como ejemplo, que ciertos locales de Meiggs han tenido menos flujo de comercio, por lo que no todos en las otras calles están convencidos de la medida de cercar todos los sectores.

Y es que según Numi, acuden cerca de cinco millones de personas mensuales a Meiggs. Es por eso que, estiman, de 2023 a ahora han aumentado de tres mil a cinco mil los toldos azules.