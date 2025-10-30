“Te van a recibir con los brazos abiertos”: Las postales que dejó la emotiva despedida al actor Tito Noguera

Familiares, colegas y cercanos despidieron al actor Tito Noguera en una emotiva ceremonia en el Campus Oriente de la Universidad Católica. El homenaje destacó su legado artístico y humano.

Compartir

La tarde de este jueves se registró el último adiós al actor Héctor Tito Noguera, quien falleció tras complicaciones de salud a los 88 años. La despedida del artista se realizó en el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde se ubica la Escuela de Teatro de dicha Casa de Estudios.

El cortejo fúnebre partió desde dicho lugar para finalizar su recorrido en el cementerio Parque del Recuerdo.

Uno de sus excompañeros de labores que tomó la palabra fue el actor, Cristián Campos, quien agradeció “por haber conocido a Tito. Fue un falicitador, un guía en una época en donde no siempre los profesores eran eso. Era una época en que también se usaba que los profesores confundieran el rigor académico con otras prácticas, con otros abusos de poder. En ese sentido, Tito era de otra raza“.

“Fuiste un buen hombre. Estoy seguro que te van a recibir con los brazos abiertos y te van a dar todo el amor que mereces. Te quiero mucho”, cerró.

Tito Noguera nació en Santiago el 8 de julio de 1937, hijo de Héctor Noguera Prieto y Yolanda Illanes Benítez. En su juventud estudió arquitectura, pero abandonó la carrera para dedicarse a la actuación, formándose en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comenzó su carrera en la década de 1960 participando en fotonovelas publicadas en revistas chilenas como Cine-Amor y Ecran. Durante ese período, también formó parte de películas clave del cine chileno, como El Chacal de Nahueltoro y Deja que los perros ladren.

Gran parte de la trayectoria de Héctor Noguera estuvo vinculada al Teatro de la Universidad Católica, donde fue protagonista y director de numerosos montajes, además de ejercer roles docentes y directivos. En las tablas, destacó en obras esenciales como La vida es sueño, La pérgola de las flores, y Teo y Vicente cegados por el sol, entre muchas otras. Su compromiso con el teatro lo llevó a fundar, en la década de los 90, la compañía Teatro Camino.

El último adiós a Tito Noguera

Francisco Paredes – The Clinic

Francisco Paredes – The Clinic

Francisco Paredes – The Clinic

Francisco Paredes – The Clinic

Francisco Paredes – The Clinic