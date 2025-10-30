Teatro Mori cumple 20 años: de sus inicios en Bellavista a nuevos desafíos y la expansión de su propuesta teatral en Chile

Desde su primer estreno en 2005, Teatro Mori, fundado por Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela y Cristóbal Vial, ha crecido de una pequeña sala en Bellavista a un referente cultural con cuatro sedes en Santiago, FanFest para toda la familia y la próxima incorporación de Microteatro, consolidando un proyecto que combina entretenimiento, innovación y formación de nuevas audiencias.

En pleno 2003, Gonzalo Valenzuela formaba parte de Machos, la icónica teleserie de Canal 13 donde interpretó al recordado Adán Mercader, mientras que Benjamín Vicuña estaba en el elenco de Pecadores, de TVN. Ambos gozaban de gran popularidad en pantalla y comenzaban una carrera ascendente que luego continuarían en Argentina. Por esos años decidieron emprender un proyecto propio: una sala de teatro. Así nació Teatro Mori, que comenzó en el barrio Bellavista y que en 2025 cumple 20 años, actualmente con cuatro salas en Santiago.

“Nos costaba mucho encontrar salas y ahí fuimos a ver esta casa que tenía atrás una fábrica de empanadas”, recuerda Valenzuela. Se quedó conversando con la dueña para convencerla, ya que tenía otras ofertas por el local. “Finalmente le ofrecimos mantener su casa como centro cultural y además un asiento exclusivo en la sala por el resto de su vida”, dice el actor, sobre la mujer que prefirió entregar su hogar a un proyecto cultural y no a un club nocturno.

Antes de tener su propia sala, Vicuña vivió una exitosa temporada en Teatro Mil, ubicado en el Galpón 7, el antiguo teatro de Chucre Manzur. Sobre esa primera etapa recuerda con nostalgia las primeras oficinas, un lugar semiamoblado. “Desde ese lugar fuimos armando el proyecto, tanto del restaurante como de una galería de arte llamada Galería Adobe, además de una productora de televisión con la que logramos hacer algunos programas”.

La dupla no estuvo sola: destacan el papel clave de Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori y de FamFest, la iniciativa del teatro para acercar el teatro a las familias y formar nuevas audiencias.

El primer año estrenaron Éxtasis o la senda de la santidad, de Ramón Griffero, en 2005. “La casa se caía a pedazos y no le pegamos mucho al número: era rojo, y todo el mundo me decía ‘ustedes están locos’”, recuerda Valenzuela. La situación los llevó a contactar a Cristóbal Vial, amigo y experto en finanzas, quien había sufrido un accidente y estaba en la clínica. “Llegamos con la carpeta hecha y le dijimos que necesitábamos ordenar esto. Cristóbal aceptó”, relata. Vial dejó su prometedora carrera bancaria para sumarse al proyecto.

“Teníamos 25 años. Siempre soñé con ser independiente, así que me la jugué y dije: si esto funciona, somos socios los tres”, recuerda Vial sobre la esencia más punk del teatro Mori. Con Cristóbal incorporado, el teatro apostó por un modelo innovador que permitió abrir espacio a las marcas, un paso que generó ruido inicialmente por la conexión entre empresas y teatro. “Sobre todo el teatro que estábamos haciendo, que todavía no existía; esto venía del teatro comercial. Después de eso partimos con Bellavista, y luego Parque Arauco, que para todos era muy raro, porque ir a un mall a hacer funciones no era lo habitual en los espacios culturales de Chile”, recuerda Valenzuela.

La expansión continuó con salas en Recoleta y Vitacura, cada una con su sello propio. Vicuña enfatiza que el valor del proyecto reside en los teatristas: actores, técnicos, realizadores y público. Mori tiene autonomía y vuelo propio, más allá de los socios fundadores. La experiencia internacional, especialmente en Buenos Aires, inspiró prácticas y colaboraciones que se replicaron en Chile. Destacan el trabajo de Andrea Pérez de Castro como líder, la logística de Valenzuela y la gestión de Vial, fundamentales para consolidar el teatro y sus proyectos asociados.

“Creo que el gran logro de Mori es el equilibrio: ofrecer obras accesibles y reconocibles al público, manteniendo espacios de autor y teatro independiente. Ese balance ha permitido que la marca se consolide y sea reconocida por todos”, dice Vicuña. Tras 20 años, el equipo proyecta seguir creciendo y expandirse a regiones. “Antes teníamos giras por todo Chile con obras familiares y para adultos. Queremos retomar ese espíritu y volver a tener un Mori nacional”, agrega Vial.

Hoy, Teatro Mori recibe alrededor de 150 mil espectadores al año, consolidándose como un espacio que mezcla entretenimiento, cultura y gestión sostenible. “Somos un teatro transversal, accesible y con credibilidad artística. Eso define nuestro sello”, afirma Valenzuela. Sobre el futuro, agrega: “Hoy somos la plaza teatral más grande de Chile. Tenemos cuatro salas con una diversidad increíble. Ojalá venga una quinta y ojalá abramos el Microteatro. Me gustaría que Mori siga siendo un aporte cultural. Lo que empezó como una locura a los 25 años, hoy es parte del patrimonio teatral del país”.

FamFest, nacido como proyecto familiar dentro del ecosistema de Mori, busca acercar el teatro a todos los públicos y generar experiencias culturales inclusivas. Vicuña destaca que el festival combina proyectos artísticos, creatividad y comunidad, consolidándose como un evento que educa, entretiene y vincula al público con las artes escénicas de manera cercana. A lo largo de más de una década, FamFest se ha consolidado como referente del teatro familiar en Chile.

Para Valenzuela y Vial, FamFest también representa un modelo de innovación en gestión cultural: combina programación de espectáculos, alianzas estratégicas y enfoque sostenible, adaptándose a los desafíos del mercado teatral. Desde sus primeras ediciones hasta hoy, el festival ha logrado expandirse y diversificarse, manteniendo su esencia de entretenimiento familiar y contribuyendo a la formación de nuevas audiencias y al fortalecimiento de la escena teatral nacional.

Microteatro es un formato innovador que presenta obras muy cortas, de 10 a 20 minutos, en espacios íntimos con pocos espectadores. Busca acercar el teatro de manera directa y personal, generando experiencias intensas y cercanas entre actores y público. Además, ofrece a creadores emergentes un espacio para experimentar sin las limitaciones de una sala tradicional.

Teatro Mori se prepara para incorporar Microteatro a su programación, ofreciendo un laboratorio creativo donde dramaturgos, actores y directores presentarán proyectos nuevos y arriesgados. Según Vicuña, esta iniciativa permitirá acercar nuevas audiencias al teatro, generar encuentros más íntimos con la actuación y fortalecer el espíritu innovador de Mori. Con Microteatro, el teatro seguirá ampliando su abanico de experiencias, reforzando su rol como espacio dinámico, inclusivo y abierto a la creatividad.

Después de 20 años, Teatro Mori se ha consolidado como un espacio que combina cultura, creatividad y gestión, un lugar donde actores, creadores y público se encuentran y construyen experiencias compartidas. Lo que empezó como un sueño de tres jóvenes se transformó en un proyecto con identidad propia, capaz de sostenerse y adaptarse ante los desafíos. Con FamFest acercando el teatro a nuevas generaciones y la incorporación de Microteatro como laboratorio creativo, Mori proyecta seguir creciendo, explorando formatos, consolidando audiencias y manteniendo su rol como un referente cultural abierto, diverso y en constante evolución.









