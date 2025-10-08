Renato Munster y el reestreno de ‘La sexualidad secreta de los hombres’ en Teatro Mori: “En su momento fue muy rupturista”

La obra “La sexualidad secreta de los hombres” regresa a escena sin cambios, ofreciendo una mirada humorística y reflexiva sobre la sexualidad masculina y la evolución de la comunicación entre generaciones, con Renato Munster como protagonista.

Hace más de veinte años, la compañía Gran Elenco estrenó la obra “La sexualidad secreta de los hombres”, basada en un texto de Marco Antonio de la Parra. El montaje, que en su momento fue un éxito, regresa sin cambios a escena para mostrar, con humor y reflexión, cómo ha evolucionado la educación y la comunicación sexual entre generaciones.

Dirigida por Rodrigo Muñoz y con Renato Munster en el elenco, la obra vuelve sin modificaciones ni adaptaciones para las nuevas generaciones. Por lo mismo, hay que ir preparado para encontrarse con concepciones que pueden parecer obsoletas, pero que, según el actor, forman parte de esta “arqueología teatral” que volvió a presentarse la semana pasada en el Teatro Mori.

“En su momento fue muy rupturista, porque logramos poner sobre la mesa temas de la sexualidad masculina: sus limitaciones, debilidades, fantasías y frustraciones. En esa época, tal vez no éramos capaces de mirarnos tan directamente; pensábamos que todo estaba bien, que nos manejábamos bien sexualmente. Pero la obra plantea lo contrario: que somos unos maleducados sexuales, o mejor dicho, que tenemos una nula educación sexual”, explica Munster sobre el regreso de este montaje que giró por todo Chile.

El elenco lo completan Andrés Pozo, Eduardo Cristi y Hans Horta, quienes en 70 minutos buscan desarmar estereotipos y poner sobre la mesa temas incómodos. Para Munster, la obra también funciona como un recordatorio para su propia generación —la que hoy tiene cincuenta o sesenta años— y una oportunidad de verse a través de los ojos de los más jóvenes.

“Nos criamos sin comunicación con nuestros padres sobre este tema. Entonces, restrenarla hoy significa una especie de arqueología para los jóvenes. Por ejemplo, mi hijo de dieciséis años fue a verla y se mató de la risa. Me decía: ‘Papá, ¿así eras tú cuando joven?’. Y yo le respondía: ‘Exactamente, hijo. Así de básicos, torpes y maleducados sexualmente éramos’”, comenta.

Estos códigos de principios de los 2000 permanecen intactos en “La sexualidad secreta de los hombres”, no solo en los chistes, sino también en los elementos escenográficos y, sobre todo, en el vestuario. “Si uno se fija, entiende que son como niños en cuerpos de adultos. Ya vienen de vuelta, pero siguen siendo unos niños en el fondo. Y eso invita a reflexionar: a recordar cómo éramos, a no repetir los mismos errores y a mantener la comunicación con nuestros hijos, siempre con un toque de humor”.

“En realidad, no hemos readaptado nada. La obra está tal cual, y esa fue nuestra idea desde el inicio: mostrarles a los jóvenes una arqueología emocional. Decirles, de alguna manera: ‘Miren lo que han ganado en términos de evolución emocional y sexual’. Los chicos ahora se ríen el doble que antes: antes con pudor, hoy con desparpajo, porque sienten que han avanzado mucho”, concluye el actor.

La obra se presentará todos los jueves de octubre y las entradas se pueden obtener por Ticketmaster.