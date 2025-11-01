Aaron Ramsey, el futbolista que decidió terminar su contrato en México tras el calvario que significó la pérdida de su mascota

El mediocampista galés, de destacados pasos por clubes como Arsenal y Juventus, había llegado como fichaje estrella a Pumas en julio pasado. Sin embargo su aventura en la Liga MX solo alcanzó a durar cuatro meses. La desaparición de su perrita Halo, a mediados de octubre en un refugio en San Miguel de Allende, Guanajuato, lo golpeó duramente tanto a él como a su familia.

A comienzos de julio pasado, el futbolista galés Aaron Ramsey, de destacados pasos por gigantes de Europa como Arsenal y Juventus, llegó como fichaje estrella al Pumas de México.

A sus 34 años, este mediocampista decidía dejar el Viejo Continente para experimentar una aventura en horizontes desconocidos para él y su familia.

“Estoy emocionado por el reto. Espero hacer mi trabajo y la idea es ser parte de la historia de este club. Sé de las expectativas, la presión y estoy aquí para ganar. La visión y los valores que tiene el club me emocionan, declaraba en su presentación.

Semanas más tarde, Ramsey dijo estar esforzándose para aprender español, para así entender mejor una cultura que ya lo estaba encantando.

Su contrato era por un año, pero a raíz de las buenas sensaciones que fue tanto él como su familia fueron experimentado en México, incluso se animó a decir que le gustaría permanecer mucho tiempo en suelo azteca.

Y aunque lo futbolístico no estaba siendo del todo positivo, a raíz de una lesión que arrastraba desde antes de su fichaje, Ramsey vivía su aventura con optimismo.

La desaparición de Halo

Pero todo cambió a mediados de octubre. Ramsey debía viajar a Gales, en el marco de una fecha FIFA, y lo haría acompañado de su esposa e hijos.

Eso sí, Halo, la perrita beagle de la familia, se quedaría en México. Por ello, la llevaron a un refugio en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Pero Halo desapareció y Ramsey no pudo acudir a esa convocatoria de su selección por una lesión. Ahí comenzó el calvario.

Ramsey y su familia iniciaron una infructuosa búsqueda para dar con el paradero de la mascota. Incluso ofrecieron una millonaria recompensa de 20 mil dólares.

En las redes sociales del propio futbolista se pueden ver varias publicaciones pidiendo ayuda -en español- para poder encontrar a Halo. El fútbol había quedado en un segundo plano.

Tras este duro golpe, Aaron Ramsey no se presentó en los entrenamientos de Pumas, ni tampoco cumplió con un programa para poder rehabilitarse de la lesión que padecía.

Según reportan medios mexicanos, el exfutbolista se encontraba en Guanajuato, buscando algún rastro de Halo.

“Lo que daría por abrazarte una última vez, Halo”, dice una de las últimas publicaciones que hizo Ramsey sobre su mascota.

Con todo este panorama, según informan medios especializados, Aaron Ramsey decidió poner fin de manera anticipada a su contrato con Pumas. Su aventura en México, país que lo había conquistado, duró un poco más de 100 días.

Y de Halo aún no hay rastro.