“Rodadas” de Halloween: diputado Araya emplaza al Gobierno, mientras que Carabineros asegura que “las acciones preventivas fueron las adecuadas”

Luego de que la ministra Camila Vallejo anunciara controles y sanciones para las denominadas "rodadas" de Halloween, el diputado Jaime Araya (ind-PPD), exhibió cómo en Antofagasta cientos de motos irrumpieron en las calles, por lo que emplazó al gobierno a hacer valer el poder del Estado. Desde Carabineros, en tanto, defendieron las acciones preventivas y dieron cuenta de 10 detenciones asociadas a estos hechos, como también el retiro de más de 200 vehículos.

Las denominadas “rodadas” de Halloween fue un asunto que movilizó a distintos organismos públicos, a raíz de la alteración al orden público que esta práctica ha provocado en años anteriores en distintas ciudades del país.

De hecho, fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien anunció este trabajo coordinado entre distintos organismos, con el fin de aplicar control y sanciones correspondientes, ya que en nuestro país no están permitidas las llamadas “rodadas”.

En ese contexto, desde el norte del país, específicamente de Antofagasta, el diputado Jaime Araya (ind-PPD), emplazó al Gobierno a hacer valer el poder del Estado, ya que en dicha ciudad sí hubo “rodadas”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Araya mostró cómo cientos de motos irrumpieron en las calles de Antofagasta. “La ministra Vallejo dijo que las rodadas no estaban permitidas en nuestro país y que va a haber severas sanciones. Aquí en Antofagasta lo pueden ver: motos sin patente, haciendo carrera, pasando con luz roja, de dos a tres persona por moto. Ministra, ¿dónde está el Estado para poner control y orden en la ciudad?”, manifestó el parlamentario oficialista.

🔴 Ayer la la ministra @camila_vallejo dijo que las rodadas estaban prohibidas en Chile, a esta hora descontrol total en #Antofagasta, motos sin patentes, sin respetar semáforo, haciendo carreras, piruetas y poniendo en riesgo la vida de las personas. @Cooperativa @biobio @T13… pic.twitter.com/hLVSur7Vzx — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) October 31, 2025

Desde Carabineros, en tanto defendieron las labores preventivas que se llevaron a cabo por esta situación, y dieron cuenta de detenciones, así como también de vehículos retirados de circulación.

El teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros, declaró que “esta es una cultura extranjera que no era tradicional en nuestro país. Por tanto, ya con las experiencias anteriores, como institución y no solamente como Carabineros de Chile, sino también como Estado, se articularon con los distintos servicios, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Policía de Investigaciones a través de su área de extranjería, Senda, las municipalidades y todos en general, abocados a aquellos puntos donde se concentraban o donde se hacían estos llamados a reunir”.

Pérez detalló que “se detectaron algunas situaciones asociadas al incumplimiento de la norma del tránsito y situaciones que como institución debemos denunciar. Por tanto, dentro de ese aspecto, las acciones preventivas fueron las adecuadas, las oportunas y las acciones también de denuncia que generaron la labor finalmente para este tipo de situaciones son las que se realizaron y las que nosotros en este momento estamos dando cuenta”.

En el balance de la noche de Halloween, Carabineros detuvo a 10 personas. Estas corresponden a cuatro con orden de detención vigente, dos por infracciones a la Ley de Drogas, una por amenaza a la autoridad, una por apropiación indebida y dos por otro tipo de delitos.

En el mismo balance, la autoridad policial explicó que se realizaron más de 4 mil 800 controles (1.340 de identidad y 3.494 de vehículos). Producto de aquello, se dejaron fuera de circulación a 201 motos y 24 automóviles.