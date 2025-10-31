La consolidación de Halloween en Chile: un 38% de los chilenos celebra el feriado

En el feriado del 31 de octubre, las calles de Chile se llenan de tonos naranjos y negros y de personas disfrazadas que recorren los barrios en busca de dulces. La celebración se consolida cada vez más en nuestro país y trasciende generaciones: un estudio revela que un 38% de los chilenos celebra Halloween.

Compartir

Halloween ya es una celebración consolidada en nuestro país. Desde comienzos de octubre, los supermercados se llenan de dulces y decoraciones, y el 31 de octubre es común ver a jóvenes disfrazados que salen de fiesta, así como a niños recorriendo las calles en busca de dulces. Un estudio de Kantar IBOPE Media revela que un 38% de los chilenos celebra esta festividad, sobre todo los adolescentes y adultos jóvenes.

El análisis revela que la festividad trasciende a distintas generaciones. Los más interesados por Halloween son jóvenes de 15 a 24 años, “donde la afinidad supera en torno al 35% del promedio general”. En segundo lugar, los adultos jóvenes de 25 a 34 años, “con una preferencia 27% superior a la media”. Además, un 40% de quienes celebran son padres o madres de menores.

Pero la celebración no solo se ve reflejada en quién lleva el mejor disfraz, si no también en los panoramas que se realizan durante ese fin de semana. ¿El favorito de los chilenos? Una buena maratón de películas de terror.

Un 31% de los chilenos consume contenido de terror

El estudio señala que un 31% de los chilenos prefieren consumir contenido terrorífico, seguido por un 22% que optan por suspenso o thriller, y solo 14% tienden a la ciencia ficción o fantasía. El 77% de quienes festejan Halloween ha usado plataformas de video en los últimos seis meses, y entre ellos, Netflix lidera con un 46% de suscripciones, seguida por Disney+ (27%) y Prime Video (15%).

“Cada año vemos cómo Halloween refleja el pulso de la cultura digital. La forma de celebrar se redefine con nuevas narrativas y formatos, desde las maratones de series hasta experiencias inmersivas en videojuegos. Para la industria del entretenimiento y las marcas, es una oportunidad única para conectar emocionalmente con las audiencias, apelando al miedo, la nostalgia o el juego”, explica Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media.

¿Dulce o truco? Durante el feriado, la golosina preferida de los chilenos son las galletas dulces, con un 63%, la segunda opción son los chocolates, con un 61% y por último los caramelos, con un 45%. Los chicles también se ven en aumento, con un 38% de las preferencias.